Cочинение «Самый близкий человек»

Для всех людей, как для взрослых, так и для детей, самым близким человеком является мама. Сколько песен, стихов написано о маме, снято фильмов. Мама – самый близкий друг, надежная защита и опора в трудные минуты жизни. В одном известном стихотворении есть такие строчки: «Мамы разные важны, мамы всякие нужны». И ведь правда, кем бы женщина не работала, чем бы не занималась, главное ее предназначение - быть мамой. От матерей зависит, каким будет будущее в мире, какими людьми вырастут ее дети. Все мамы желают для своих детей мира, добра, любви и счастья. Давайте поклонимся всем матерям, тем, кто ждет с войны детей, тем, кто прощает все обиды, тем, кто, несмотря не на что, любит и верит.