Cочинение «Самый лучший папа на свете!»

Я хочу рассказать о своем папе. У нас семья большая, три сестренки: я - Лера, Полина и Катеринка. Мы все любим нашего папочку, потому, что он очень - очень любит нас.

Папа окончил Кемеровский Государственный Университет, факультет физкультуры и спорта. И нас, своих дочек, папа тоже приучает к спорту. Очень часто мы вместе отдыхаем, папа научил нас кататься на обыкновенных коньках, на роликовых коньках, на лыжах, вместе плаваем в бассейне, а летом в речке.

Уже два года подряд зимой папочка возит нас на каникулах в Горную Шорию и на Алтай, там мы катаемся на горных лыжах! Папа катался с высоких гор, а мы с сестренками - с маленьких вместе с тренером.

Наш папа строгий и добрый. Он разговаривает с нами по - взрослому. Понимает все - все наши проблемы, всегда выслушает внимательно, посоветует, что-то подскажет. А еще мы всей семьей любим ездить на Обское море, на дачу, где нам бывает всем очень весело, потому, что наши родители откладывают все свои дела и всегда играют вместе с нами. Наш папочка самый лучший придумщик разных игр!

Мы с сестренками живем очень дружно, этому тоже нас научили наши папа и мама. Катеринка и Полина ходят в детский сад, а я, Лера, учусь в 6 классе. Младшие сестренки меня слушаются, а я им помогаю во всех их делах: лепить, клеить, учить цифры и буквы. Я стараюсь помогать им так, как мне помогает мой папа.

В нашей семье не любят, если мы ссоримся между собой, а мы стараемся быть дружными, чтобы радовать наших родителей.

Мы всегда с нетерпением ждем наступления выходных дней, потому что знаем, что нашу семью ждет какой-нибудь интересный сюрприз, приготовленный нашим папой: Петровым Андреем Геннадиевичем.

Он самый лучший папа на свете!