Cочинение «Самый памятный день»

очень люблю цирк и хожу смотреть цирковые представления. Однажды к нам в город приехала цирковая труппа, где работает папин знакомый — дядя Вася. Он воздушный гимнаст и работает под самым куполом цирка, выполняя очень сложные трюки.

Дядя Вася пригласил меня в свой цирк посмотреть представление "изнутри", из-за кулис. Как мне было интересно! Я с радостью согласился.

Оказывается, во время представления за кулисами кипит жизнь. Артисты разминаются, репетируют сложные элементы своих номеров перед выходом. Все взволнованы. Клоун в гримерке заканчивает накладывать грим. Шарики в руках жонглеров, как живые, взлетают на разную высоту, вычерчивая в полетах узоры. Дрессировщики успокаивают собачек, которые ждут не дождутся своего выхода на арену.

За кулисами пахнет животными, опилками и еще чем-то неуловимым. Дядя Вася говорит, что это запах цирка.

Я очень волновался и старался не путаться под ногами готовых к выходу артистов. Но они на меня не сердились, ведь каждый был занят своим делом.

Свои профессиональные умения и навыки артисты цирка часто передают детям. Так складываются цирковые династии, семьи. За кулисами я познакомился с двумя братьями-близнецами, которые всего на год старше меня. Они гимнасты. Несмотря на молодость, они уже работают на арене со своим номером, который им поставил их папа. Братья-гимнасты еще учатся, но им приходится часто менять школы, потому что труппа постоянно переезжает из города в город. Ребята сказали мне, что как следует учиться у них не получается, поскольку работа отнимает много

сил и времени. Ведь им нужно регулярно тренироваться, чтобы все время быть в форме.

Мне было очень интересно побывать в гостях у дяди Васи. Я стал смотреть на цирковое представление совсем другими глазами: ведь если для зрителей представление — это развлечение, то для артистов цирка это тяжелая работа.