Cочинение "Сатирические мотивы в романе М А Булгакова «Мастер и Маргарита»"

Роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» — сложное и многоплановое произведение. Критика неоднократно отмечала «избыточную субъективность» Булгаковского взгляда несовременную ему действительность, что сказалось в сатирических главах романа.



Например, Константин Симонов писал: «При чтении «Мастера и Маргариты» людям старших поколений сразу бросается в глаза, что главным полем для сатирических наблюдений Булгакова послужила московская обывательская, в том числе окололитературная и околотеатральная, среда конца двадцатых годов с ее, как: тогда говорили, «отрыжками».



Итак, сатирические мотивы в романе преобладают. По значимости вреда для общества на первое место можно с уверенностью поставить образ председателя правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой МАССОЛИТ, и редактора «толстого художественного журнала» Михаила Александровича Берлиоза. «Однажды весною, в час не бывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах» происходит разговор Берлиоза с поэтом Иваном Николаевичем Поныревым, также весьма сатирическим типом. Для очередного выпуска журнала редактор заказал поэту большую антирелигиозную поэму. Бездомный (псевдоним Понырева) написал статью, но она не удовлетворила Берлиоза, потому что «Иисуса очень черными красками» изобразил поэт, и председатель объяснил, как надо переделать поэму: главной должна стать мысль о том, что Христа не было вообще. Интересно, что этот человек с иностранной фамилией воспринимается как активный деятель не конкретно русского, а Всемирного объединения писателей. Этим Булгаков подчеркивает его рационалистическое, научное отношение к действительности, расценивающее необычайное, неповторимое и нетипичное как прямое отклонение от нормы, требование соблюдения которой считалось необходимым и единственно правильным во вверенном ему заведении. Внешне симпатичный Берлиоз поначалу вызывает к себе симпатию читателей, но до определенного момента. Именно благодаря его руководству в литературе процветают критики, подобные Ариманам и Латунским, своим существованием убивающие всякие попытки возродить и развить литературу. Именно под его началом художественное творчество превращается в нагромождение трескучих примитивных лозунгов, новая культура ограничивает творчество жесткими рамками, а нравственные и гуманистические идеалы людей теряют свою ценность. Именно борьбе с этими «вечными вопросами», бессмертными идеями и посвящена деятельность Берлиоза. Ведь только они способны не только противостоять, но и ниспровергнуть ложность и декламационный характер его взглядов на жизнь. Только духовные искания; идеалистические устремления людей способны опрокинуть примитивные схемы человеческого общества. Поэтому для Берлиоза так важно, просто необходимо убедить современников, что никакого Иисуса на свете никогда не было. Тем самым Берлиоз не просто критикует сочинение Ивана Бездомного, а в довольно резкой форме позволяет себе отрицать высшие нравственные ценности, выработанные человечеством на протяжении всего своего развития.



А Бездомный поставлен в условия, когда истина заменяется искажениями, подтасовкой или сознательным обманом. В равной степени общество страдает от них обоих, і Разве удивительно, что на этом фоне дела Ассоциации имеют «душок»? Все в ней сводится не к созданию творческих произведений, а к получению в порядке очередности материальных благ, которые распределяются по связям, знакомству и т. д. Описание «Дома Грибоедова», где расположился МАССОЛИТ, несет в себе сатирическую характе- ристику людей от литературы и искусства. Булгаков прямо противопоставляет дом, названный именем великого русского драматурга, и недостойных творческих ремесленников, прозябающих в нем. Почтения к имени Грибоедова у них нет и в помине, а двери там увешаны табличками: «Рыбно-дачная секция», «Бильярдная», «Личные расчеты скетчистов», «Квартирный вопрос» и т. д. И это в храме литературы! Автор изображает и самих членов ассоциации: «Ты где сегодня ужинаешь, Амвросий? — Что за вопрос, конечно, здесь, дорогой Фока! Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки а натюрель. Виртуозная штучка!» Это слова поэта. О каком развитии литературы можно говорить с подобными людьми, которых в жизни интересует только пища, причем желательно повкусней?



Этих творческих работников вряд ли осеняет вдохновение, они в первую очередь озабочены получением льгот и дач. Парадокс в том и состоит, что подобные вещи происходят в доме писателя, высмеивающего ограниченность, паразитизм и иждивенчество таких людей.

С появлением свиты Воланда в Москве все переворачивается вверх дном: безобразия в «магазине для не совсем простых граждан», пожар в «Доме Грибоедова», путешествие Степы Лиходеева в Ялту и т. д. Глумливый Коровьев-Фагот и Кот-Бегемот вволю потешаются над сотрудниками известного дома на площади, да и над всеми москвичами, устроив в Варьете «сеансы черной магии с полным ее разоблачением». Однако все это имеет карнавальный оттенок. Надо отдать Воланду должное: в сценах, происходящих в Варьете, он совсем не издевается, не глумится, а, напротив, как бы испытывает собравшихся там горожан. И, к сожалению, перед нами обнажается не совсем пристойный их образ, так как внутренняя сущность людей в необычных обстоятельствах становится особенно явной.



Введение фантастических героев позволило М. А. Булгакову создать яркую сатиру на мир обывательской Москвы 1920-х годов, изобразив ряд персонажей весьма неприглядного вида. Встреча с нечистой силой обнаруживает, нравственную ограниченность всех этих «берлиозов», «майгелей», «Никано- ров Ивановичей» и прочих, подобных им.



Автор высмеивает действительность, но смех этот не агрессивен, в нем нет злобы. Это смех от всей души. Это открытый смех в голос над всем серьезным и самым страшным из того, что окружало писателя. Булгаковский смех освобождает душу, и возрождает для жизни. Такой смех побеждает всегда. Он карает предательство, непорядочность, нечестность.