Cочинение «Сатирико юмористическая линия реализма»

Г. Манн. Генрих Манн (1871— 1950)— немецкий писатель, крупнейший сатирик эпохи. Родился в г. Любеке в семье сенатора, владельца крупной хлеботорговой фирмы и был старшим из пятерых детей. Его младшим братом был великий писатель Томас Манн. Первое признание пришло к писателю после выхода в свет сатирической повести «Учитель Унрат, или Конец одного тирана» (1905). Мрачная фигура провинциального гимназического учителя Унрата (русский эквивалент имени — Гнус), напоминающего чеховских «человека в футляре» Беликова и унтера Пришибеева, нарисована самыми резкими сатирическими красками, вызывает отвращение и злой смех. Имя Унрата стало нарицательным.



Мировую известность Генриху Манну принес роман «Верноподданный» (1914), вошедший в трилогию «Империя» (два других романа — «Бедные», 1917; «Голова», 1925). Верноподданный Дидерих Гесслинг показан как производное от государственной системы верноподданничества во главе с кайзером Вильгельмом II. Г. Манн использует приемы окарикатуривания, сатирической аллегоричности, символические эпизоды. Например, финальная сцена: во время верноподданнической речи Гесслинга по случаю открытия памятника Вильгельму II разражается буря.



Позже Г. Манн отошел от сатирической манеры (дилогия «Юность короля Генриха IV», 1935; «Зрелость короля Генриха IV», 1938).



Марк Твен. Юмористический стиль М арка Твена (настоящее имя — Сэмюэль Ленгхорн Клеменс, 1835—1910) отразил особенности американского менталитета, активного, оптимистичного, несмотря ни на какие трудности. Его лучшие произведения — трилогия романов «Приключения Тома Сойера» (1875), «Жизнь на Миссисипи» (1883), «Приключения Гекльберри Финна» (1884), романы «Принц и нищий» (1881), «Янки при дворе короля Артура» (1889). Образы Тома Сойера и Гекльберри Финна, неунывающих, находчивых, удачливых подростков, обрели всемирную славу.



О. Генри. Уильям Сидней Портер (1862— 1910), писавший под псевдонимом О. Генри, прославился своими многочисленными юмористическими новеллами и единственным романом «Короли и капуста» (1904). Он разрабатывал тип новеллы, отличающийся предельным лаконизмом, парадоксальностью сюжетов, юмористичностью, доходящей до анекдотичности (новеллы «Вождь краснокожих» из сб. «Коловращение», 1910; «Родственные души» из сб. «Всего понемножку», 1911, и др. ).