Cочинение «Счастье, подаренное детям. Экскурсия в музей»

«… Счастлив не тот, кто увидел счастье,

А тот, кто сумел его оценить!»

Э. Асадов



День выдался прекрасный. Теплый воздух обволакивал меня с ног до головы. Как будто вся природа замерла в предкушении чего-то нового, необыкновенного и зрелищного. Это чувство передалось и мне. Я тоже чего-то ждала. Нет, не намеренно, а интуитивно, как будто в сердце что-то заиграло, запело сотнями звонких голосков. Душа замирала, она была готова что-то принять. Но что? Это я поняла, когда ступила за порог музея. Чувства переполняли меня. В голове пронеслась мысль: «Вот чего мне не хватало! Красоты, красоты, созданной великими людьми». Мне вдруг сразу представились важные дамы в пышных платьях с кринолином, которые не спеша прогуливались по этим залам, лениво обмахиваясь веерами; господа, которые, сидя за игральным столом и потягивая крепкое вино из бокалов, обсуждали последние новости из мира политики и финансов; представлялись пары, танцующие под музыку Шопена, Моцарта, Чайковского; задумчивый губернатор, который в одиночестве глядит из окна зимнего сада на дворик, где гуляет улыбчивая няня с его маленькими детьми. Он думает, что этот мир прекрасен, что нет ничего лучше, чем жить на этом свете и радоваться первым шагам сына, восходящему солнцу и наступающей весне. Я проходила по старинным залам со скрипучим паркетом, который знавал лучшие времена и как бы рассказывая о них и любовалась работами великих художников. Вот картина Игоря Грабаря «Иней». Как же точно передал художник все краски зимнего дня! на картине было видно, как блестит иней на деревьях под лучами холодного солнца. Немного постояв у этой картины, я почувствовала, что от шедевра веет настоящим русским морозом. Мне показалось, что вот-вот сюда прибегут маленькие мальчишки и девчонки и начнут играть в снежки, кататься на санках и строить снежные крепости. А может быть, сейчас пробежит зайчик и, пугливо обернувшись, поскачет прочь, прячась от злобного волка?! Не знаю, ведь каждый видит в картине что-то свое. Еще потряс меня свей красотой пейзаж Саврасова «Сосны». Какой же он воздушный! Сколько в нем пространства! Сразу захотелось погулять по тропке мимо этих сосен, почувствовать то же самое, что чувствовал художник, рисовавший эту картину. Я с великим удовольствием смотрела на эти произведения. Я хотела остаться еще, поразмышлять о жизни людей, которые пристально смотрели на меня с портретов, подумать о чувствах художников, создавших эти картины. Но меня еще более увлек другой мир – мир музыки. Он очень похож на мир живописи, но отличается тем, что если в живописи художник рисует красками, то композитор создает свои шедевры с помощью звуков. Когда звучит музыка, то, закрыв глаза, сразу представляешь себе и отважного шмеля, который летит через океан в царство славного Салтана, и ту прекрасную выставку, которую описал в своем произведении замечательный композитор Мусоргский. Здесь еще больше простора для фантазии. В воображении столько красок и образов! Я и представить себе не могла, что можно наслаждаться действительно прекрасной музыкой замечательных людей. Выйдя из музея, я долго не могла оправиться от ярких впечатлений. Эмоции переполняли меня. Я обогатила себя духовно, и это замечательное чувство. Но самое главное то, что во мне появилось чувство гордости за людей, которые создали всё это. Они живы для нас до сих пор в музыке, картинах, зданиях, которые они сотворили. Если мы будем беречь это богатство (и не только беречь, но и приумножать), то ещё много столетий люди будут знать, что такое счастье.