Cочинение «Семейная реликвия (2)»

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Мой прадед Иван Терентьевичв первый месяц войны был призван в ряды вооружённых сил. Его отправили на восток, где он начал военную службу. Потом его перевели на запад освобождать свою родину отфашистов. Попал в разведку. Через три недели начался бой, погибли почти все, в живых осталось три человека и мой прадед( они укрылись в доте). Немцев было человек сто. Мой прадед и его товарищи заняли огневые точки, где стояли пулемёты, и продолжили бой с немцами. Потом удалось наладить рацию и послать сигнал нашим. Вторая рота вовремя подоспела на помощь Ивану Терентьевичу и его товарищам, отбила немецкий натиск. До войны мой прадед был искусным плотником. Роста небольшого, немного худощавого телосложения.

Однажды группа разведки пошла брать языка, то есть пленного, чтобы узнать новые сведения. Во время схватки тот Ивана Терентьевича ударил итальянской гранатой и рассек голову. Немецкий офицер хотел убить его, но тут рядом оказался наш солдат, который выстрелил в него. Мой прадед попал в военный госпиталь, месяц пролежал на больничной койке. Вскоре он вернулся в ряды армии.

Потом он воевал то ли в районе Новгорода, то ли в районе Ленинграда, потому что отец мой точно не помнит, а спросить не у кого, времени много прошло. Фашистский самолёт летел с заданием сфотографировать нашу базу. Мой прадед не растерялся, прыгнул в лодку без разрешения командира и начал обстреливать этот самолёт и подбил его. Всех собрали и стали выяснять, кто стрелял, но он не выходил из строя, потому что боялся, что его отдадут под военный трибунал за подход к боевому оружию без распоряжения командира. Но один из офицеров заметил, как ловко был сбит самолёт-разведчик. Ивана Терентьевича представили к ордену славы первой степени.

Вскоре его перебросили на Украину, где он воевал полгода. Солдаты освобождали украинскую деревню, в ней жила тётя моего прадеда. Днём и ночью шли тяжёлые бои. У фашистов боеприпасов было больше. На четыре их выстрела русская сторона отвечала одним залпом. У танков противника полные баки бензина, и они уничтожали русские и артиллерию, как могли. Но наши солдаты не сдавались, продвигались всё дальше вглубь деревни и почти уже выгнали немцев. Мой прадед увидел дом тёти, неожиданно появился немецкий солдат, выстрелил в него, попал в ногу. Очнулся он только в госпитале с перевязанной ногой, но так и не увидел своих родных.

Мой прадед был ранен ещё один раз уже в центре Украине. Немецкий солдатвыстрелил из фаустпатрона, в результате чего прадед был ранен и контужен.

Мой прадед освобождалот фашистских захватчиков Прагу и Будапешт, был награждён медалями за проявленное мужество в боях. У него есть ещё ордена, благодарственные письма и другие награды. Сейчас мой дед хранит всё это, потом они перейдут к моему отцу и ко мне. Это и называется семейной реликвией. Я горжусь своим прадедом!