Cочинение «Семейная реликвия (3)»

Во многих семьях есть вещи, которые передаются по наследству: из поколения в поколение. Это семейные реликвии. К таким вещам относятся с благоговением, почтением и верят в их чудодейственную силу.

В моей семье по женской линии передаётся икона Божьей Матери.

Икона - один из символов веры в Бога. Бог направляет нас на путь истинный, а каждый из нас решает: жить по Божьим законам или нет. .

Моя прапрапрабабушка Софья купила икону Божьей Матери в церкви незадолго до начала Великой Отечественной войны. Затем, когда провожала своего мужа Алексея на фронт, вместе с нехитрыми пожитками завернула в тряпицу икону. Закончилась война - прапрапрадед вернулся жив и невредим. Долгими зимними вечерами рассказывал он своим детям историю о том, как спасла его от верной смерти даденная женой икона.

В одном бою в Алексея почти в упор выстрелил фашист. Вся жизнь пронеслась перед глазами солдата. Очнулся в госпитале. Когда стал осматривать уцелевшую икону, заметил дыру от пули на груди Божьей Матери и понял, что спасла его Матерь Божья, приняв часть удара на себя.

С тех пор икону эту стали беречь в нашей семье и передавать по наследству.

Прапрабабушка Агафья, к которой перешла реликвия, обладала даром лечить людей и делала это она с помощью иконы и молитв. Она желала добра людям и в каждого, кто приходил к ней лечиться, вкладывала частичку своего здоровья. Прапрабабушка Агафья прожила 97 лет. До сих пор в селе, где она жила, рассказывают о чудесах исцеления от тяжких болезней.

Прапрабабушка Агафья передала икону моей прабабушке Поле. Икона тоже спасла её. В том месте, где жила прабабушка, велись разработки радиоактивного вещества. Многие люди уехали оттуда, а кому некуда было ехать - остались. Радиация убивала людей, делала их инвалидами, но прабабушка постоянно носила с собой нашу икону и молилась. И осталась жива.

Сейчас наша семейная реликвия находится у моей бабушки Гали, и я уверена, что икона Божьей Матери будет всегда оберегать нашу семью.