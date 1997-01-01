Cочинение «Семейная реликвия»

Реликвия - это особо чтимые, дорогие, по воспоминаниям, вещи, оставленные после родных людей. Что заключено в слове реликвия? Сразу бросается в глаза "лик", что означает "лицо". Получается, что семейная реликвия - это ещё и лицо семьи, моего рода. И в своём сочинении я хочу рассказать вам о реликвиях нашей семьи, которые остались нам на память от наших далеких предков. Многим из них уже более ста лет.

Начну свой рассказ об иконе Пресвятой Богородицы "Скоропослушница", что значит "скорая в бедах послушница и помошница". Этой иконой в 1900году мою прабабушку Марию Николаевну Никифорову благословил ее отец Николай Илларионович на брак с потомственным казаком 6-ой сотни Верхнеудинского полка Петром Васильевичем Торгашиным. Эта икона писана на железной основе. С бокового торца иконы написано: "Въ Московскаго Духовного - Цензурного комитета печатать дозъ. Москва. Ноябрь16-го дня 1898 года. цензур. протоiер:". С другого торца иконы можно разобрать лишь два слова: "Москва:Комора:". После смерти прабабушки Марии икона осталась у ее дочери, моей бабушки Капустиной Марии Петровны. Моя бабушка была учителем. В то время преследовали тех людей, у которых были иконы, а особенно учителей. И поэтому бабушка спрятала икону. И только через тридцать четыре года, в 1997 году, икона увидела свет. Теперь эта икона стоит у нас в Красном углу. Несмотря на то, что прошло столько лет, икона хорошо сохранилась. Лик Богородицы словно живой, особенно выразительны глаза. Они смотрят, излучая свет и доброту. Мы очень дорожим этой иконой. Она помогала и помогает нашему роду в разных обстоятельствах жизни. Так в 1943 году на сына моей прабабушки Марии Николаевны, Семена, пришла похоронка. Моя прабабушка не отчаялась, получив такую страшную весть. По горячей молитве перед этой иконой сын вернулся домой. Это один лишь случай. А сколько раз помогала и до сих пор помогает Пресвятая Богородица нашей семье! Еще хочу рассказать о венчальном платье прабабушки Марии Николаевны. Это платье казачьего покроя из розового атласа. Платье украшало белое тканое кружево, а фата была расшита белой тесьмой. В 2000 году, когда я увидела это платье в первый раз, оно произвело на меня большое впечатление. Подумать только, я держала в своих руках платье, которому было сто лет! Ткань истлела настолько, что рассыпалось в руках. Было очень жаль. Но как хорошо, что я успела его увидеть и запомнить! Я мечтаю сшить такое же платье. И я думаю, что это будет возможно.

В нашей семье сохранился очень ценный документ: метрическая выпись о рождении прадеда Петра Васильевича Торгашина 1880 года. Эта выпись заверена печатью Благовещенской Байкало-Кударинской церкви и подписями священника и диакона. Из этого документа я узнала, что родители прадеда Петра были потомственные казаки. У прадеда Петра была наградная шашка от Императора Николая II с надписью: "За хорошую службу". Еще у него было много серебряных и медных монет. У нас сохранились две монеты. Одна серебряная. На одной стороне изображен царский вензель Николая I. С другой стороны написано: "копьйка серебром 1840". Другая монета медная. На одной стороне изображен двуглавый орел, на другой надпись: "денга 1748".

Есть у нас старинные фотографии конца XIX начала XX века на картонной основе. Изготовляли эти фотографии известные фотографы Лев Гольденберг и придворный фотограф из Москвы Г.

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