Cочинение «Семейный бенефис»

Пусть всегда будет мама!

Пусть всегда будет папа!

Пусть всегда буду я!

Материнскую заботу каждый из нас чувствует ещё до рождения. Ритм материнского сердца входит уже с первым робким нашим биеньем.

Да! Мамино сердце, действительно, большое: оно прощает нам всё. Мать ничего не попросит.

Мама! Самое первое и дорогое слово для каждого из нас. К кому мы бежим со своей обидой, со своим малым и большим горем? Конечно, к ней, родной и близкой.

Сегодня моей маме тридцать восемь лет - мне пятнадцать. Все эти годы мама со мной, и я с ней. Жизнь маму не баловала никогда. Родилась и жила она в сельской местности, получила среднее специальное образование. Её юность можно назвать горячей, а сердце неутомимым: ведь она была комсомольским секретарём.

Нас у мамы двое: я и старший брат. Совсем молодой осталась мама одна с нами, двумя детьми. Мне было два года - брату четыре. Нелегко было ей с нами. Она работала, заботилась о нас, водила в садик. Конечно, уставала мама, но нам этого никогда не показывала. Я всегда помню её молодой, красивой, весёлой и доброй. Только сейчас понимаю я, какое сердце у моей мамы. Ведь не каждая решится взять на себя заботу о чужих детях. Когда маме было всего-то тридцать три года, она решилась соединить свою судьбу с мужчиной, у которого было два сына.

Теперь у нас большая и дружная семья. Мама заботится о трех мужчинах! Всем им дарит своё тепло и открытое сердце. Они уже, можно сказать, взрослые мужчины: двоим по семнадцать лет, а третьему - двадцать один год. Антон работает, но и ему нужна материнская ласка, материнское внимание, мамино большое сердце.

К своему отчиму я отношусь с чувством глубокого уважения: он, действительно, глава семьи. По профессии Юрий Стефанович строитель!

Человек строитель, он строитель! На мой взгляд, это звучит здорово! Какое великое слово: это и каменщик, и столяр, и штукатур-маляр. Чей труд на виду у всех каждый день, что уж говорить о годах?

Конечно, труд строителя - созидательный, творческий труд.

С каждым годом хорошеет, растёт наш город: новые микрорайоны отличают высотные здания современной архитектуры. Радуют глаз они своей отделкой. Гордится Юрий Стефанович своей профессией, а мы гордимся им.

С каким вниманием слушает мама мужа, когда он рассказывает о прошедшем рабочем дне! Это надо видеть. И люблю я своего отчима ещё и за то, что любит его самый близкий и родной мне человек-мама.

Мы уже взрослые дети: мне 15 лет, моему родному брату 17 лет, наши сводные братья Антон и Алексей уже работают.

Антон увлекается ещё и футболом, часто выезжает на соревнования, его команда занимает призовые места.

Он человек творческий. Его статьи можно прочесть в нашей газете "Алтайская правда". В них он пишет о своём увлечении с детских лет, о рыбалке.

Он организатор нашего семейного отдыха. Выезд на природу, ушица с дымком, как это прекрасно! А самое лучшее - это, конечно, то, что в такие минуты мы все вместе. А как счастлива мама! Она первый человек у костра, а я её помощница. Разливаем мы с мамой ушицу по тарелочкам, и доставляет это нам большое удовольствие. Уплетают наши мужчины ушицу так, что "за ушами пищит".

В такие дни особенно счастливы наши родители. Их благодарность друг другу видна и заметна. Глядя на них, хочется быть лучше, дарить тепло, доброту своим братьям.

В такие моменты понимаешь, что мы настоящая, дружная семья. И снова хочется сказать спасибо маме, её золотому сердцу.

Все мы понимаем, что любовь и уважение наших родителей - пример для нас. Именно такие отношения между ними укрепляют нашу семью.

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