Cочинение «Семейный вечер»

Мои родители работают архитекторами, и часто задерживаются на работе допоздна. Тогда моя старшая сестра греет ужин и мы вместе едим. Но сегодня я быстро собираюсь после уроков и спешу домой. Потому что папа и мама придут домой раньше, и вся наша семья будет ужинать вместе. Такой семейный вечер бывает не каждый день. Когда я возвращаюсь из школы, сестра и мама уже дома и готовят ужин. Папа тоже им помогает. Все шутят, смеются, мама с папой рассказывают об удачно завершенном проекте моста, и мы садимся ужинать. За ужином мы не только едим, но и разговариваем. Я и сестра рассказываем о наших делах в школе, о том, чем занимались днем. Папа рассказывает о своей работе и еще о чем-нибудь интересном. Слушать маму – одно удовольствие! Истории и случаи, которые она рассказывает, бывают очень смешными. Ужин заканчивается чаем. Я люблю такие вечера. Они интересны, веселые и от них очень тепло на душе.



Но ужин закончен. И я в хорошем настроении иду делать уроки. Времени до сна остается немного, но я успеваю кое-что сделать. И, ложась спать, я мечтаю: «Вот бы каждый вечер мы все были дома и ужинали вместе»