Cочинение «Семья - это корень жизни»

Семья - это самое главное, что есть в жизни каждого человека. Здесь мы учимся жить, строить отношения с друзьями, любить, заботиться о близких и отвечать на заботу взаимностью. Опора для каждого из нас - это, конечно же, семья.

Целый год в нашей стране посвящен Году семьи, чтобы привлечь внимание общества к проблемам семьи.

В нашей школе мы работаем над проектом "Семья- радуга". В этом проекте мы исследуем проблемы толерантности в семье, и то, как это особое качество помогает во всем обществе строить отношения между людьми.

Семья- это та первичная среда,

где человек должен учиться

творить добро".

В. А. Сухомлинский

"Семья- радуга"- это название семьи знаменитой чернокожей артистки прошлого века - Жозефины Бейкер. В ее семье было двенадцать приемных детей разных национальностей: кореец, японец, французы, немцы, африканцы, евреи, индейцы и арабы. Но все они жили и воспитывались на равных!

Пример этой семьи, где приемная мать хотела создать модель мира равного для всех его граждан независимо от цвета кожи, расовой и религиозной принадлежности, должен вдохновить нас всех на построение дружественных отношений, как в мире, так и в своих семьях. К сожалению, пока есть еще в нашем обществе в целом, и в моем родном городе в частности, семьи, где родители то ли в нетрезвом состоянии, то ли от непонимания своей задачи совершают преступления в отношении своих собственных детей.

Как это возможно, я не понимаю!

Во время работы над проектом "Семья-радуга" я узнала историю удивительной женщины - Деревской Александры Аврамовны, которая, как и Жозефин Бейкер усыновляла и удочеряла детей самых разных национальностей. Только ее семью не называли так красиво, да и условия их жизни были намного суровее, ведь происходило все это во время двух войн Гражданской и Великой Отечественной.

Она родилась 6 мая 1902 года в Грозном. Её рано выдали замуж - в 16 лет. У Шуры и ее мужа Ивана родилась дочь, они ждали ещё одного ребёнка, когда эпидемия тифа забрала у неё мужа и дочь. В отчаянии молодая женщина решается на аборт, после которого, по словам врачей, у неё никогда не будет детей. За двадцать лет, между Гражданской и Великой Отечественной войнами, Александра Деревская стала названой матерью четырнадцати детей. Во время Великой Отечественной войны Александра Аврамовна выходила к эшелонам, в которых привозили эвакуированных, и забирала самых слабых. Только из блокадного Ленинграда Деревская усыновила и удочерила 17 детей. В ее семью попадали и дети, страдающие от самых тяжелых болезней, но Александра Деревская не отступала, и вместе со своими детьми выхаживала их! Все ее дети, которые остались в живых, помнят свою мать- героиню, и будут всегда хранить память о ней в своих сердцах!

То, что сделала эта женщина для умирающих детей, оставшихся без семьи и заботы-это самоотречение и воплощение материнской любви: эта женщина-мать усыновила 67 детей, 48 из которых довела до совершеннолетия. Сейчас род Деревских насчитывает более 200 человек.

На примере Александры Деревской и Жозефины Бейкер мы можем понять, что семья должна быть крепкая и дружная, и тогда она сможет преодолеть все препятствия, встающие у нее на пути! Дети, воспитанные в этих семьях, впитали то теплое отношение к людям, особенно к слабым и беззащитным, которое их приемные мамы несли через всю жизнь и обогатили нас всех своим теплом и светом.

Моя семья - самая обычная, но я дорожу своей дорогой мамой и добрым отцом, не мыслю жизни без своей старшей сестры, думаю, что самое надежное и важное у меня есть- поддержка моих родных.

Семья - мой дом родной.

Там я живу, там мой покой,

Мое пристанище и кров,

Мои мечты, моя любовь.

Что может быть семьи дороже?

Теплом встречает отчий дом,

Здесь ждут тебя всегда с любовью,

И провожают в путь с добром!

Отец и мать, и дети дружно

Сидят за праздничным столом,

И вместе им совсем не скучно,

А интересно впятером.

Малыш для старших как любимец,

Родители - во всем мудрей,

Любимый папа - друг, кормилец,

А мама ближе всех, родней.

Любите! И цените счастье!

Оно рождается в семье,

Что может быть ее дороже

На этой сказочной земле.