Cочинение «Семья - это самое главное!»

Семья есть у каждого человека, а у кого её нет, тот очень мечтает о ней. Кто-то в детстве теряет своих близких, а кто-то вообще не знает о своей семье. Каждый ребенок мечтает о близком человеке, чтобы поделиться своим горем и счастьем. В семье ты чувствуешь себя отлично т. к , ты знаешь, что в любой беде всегда семья поможет тебе.

Моя семья - это самое дорогое, что есть у меня. Я очень люблю свою маму, потому что она всегда поймет и поддержит меня. Любой вопрос, который интересует меня, я стараюсь задать его своей маме и только. Свою сестру я обожаю. Я очень горжусь, что у меня такая сестра. Она увлекается танцами и всегда занимает только первые места.

У кого есть семья-берегите её. Любите и помните, что семья - это ваша жизнь. Семейные проблемы старайтесь решать вместе, а не уходить от них.

Живи, живи не только для себя

Живи и радуй своих близких

Живи и помни ты всегда, что жизнь семьёй твоей полна.