Cочинение «Семья - это святое, любимое, родное!»

Моя семья состоит из четырех человек: бабушка, мама, папа, я. Мы проводим свободное время все вместе. Ведь для каждого человека " семья" - это самое дорогое, любимое слово. А дом в теплой семейной атмосфере всегда согревает, радует.

Все праздники мы встречаем вместе, у нас есть свои семейные традиции. Каждый день у нас в семье что-нибудь происходит. И день ото дня становиться необычнее. Когда у нас кто-нибудь в семье простужается, то бабушка заботится. Хоть мы уже сами самостоятельные, но нам, все равно нужна забота, любовь, поддержка:Семья- это большое счастье. Ведь каждому из нас нужна забота, любовь, понимание, искренность. :У нас очень крепкая семья. Недавно у нас появилась очень хорошая новость: у моей сестры с её мужем будет малыш. А рождение ребенка- это самое лучшее, счастливое событие. Ведь в мире появится совсем маленький человечек, который с рождения все очень хорошо понимает. В нашей семье тепла и душевности хватит и ему.

Берегите свою семью - ведь это лучшее, что есть в нашей жизни.

Дома я чувствую себя защищенной, свободной, как в крепости. Ведь дома ни кто друг друга не обидит, а наоборот старается защитить.

Семья- это святое, любимое, родное!