Cочинение «Семья – ковчег спасения (2)»

Не так давно студентам было предложено написать сочинение на интересную тему "Семья-ковчег спасения". Название звучит как-то торжественно, я бы даже сказала пафосно. Ковчег спасения. . . . спасение от чего? От бурных вод огромного океана под кодовым названием "Мир"? Возможно.



Советские семьи имели в среднем по двое детей, родители работали где-нибудь на заводе, дети ходили в бесплатный детский сад или школу, а лето проводили под надзором бабушек и дедушек в деревне, или в пионерлагерях. Так мирно проходили год за годом, дети вырастали, учились в институтах, сочетались официальным браком, создавая собственные семьи и так далее, и так далее. Идиллия, так сказать.



Но пришла смена власти и все рухнуло. Заводы закрылись, деньги, годами накопленные на сберегательных книжках, моментально сгорели, появились наркомания, СПИД, другой взгляд на секс.



Однако прошло достаточно много времени и все стало налаживаться. Вместо СССР на карте мира появилась новая страна РФ, а вместе с ней появились активное западноевропейское влияние на жизнь и нравы постсоветского населения, рыночная экономика со всеми вытекающими последствиями. . .



И вот он, предмет сегодняшнего нашего рассуждения - современная семья. Какая она? Благодаря тому, что государство обратило повышенное внимание в эту сторону в виде внесения поправок в семейный кодекс РФ, появления национальных проектов и так называемого родильного сертификата, в семье начали появляться дети (как известно, в 90е годы произошло сокращение рождаемости, причем очень сильное). Прямой пример: если раньше на центральной улице Нижнего Новгорода Большой Покровской лишь изредка можно было увидеть молодых мам, гуляющих с колясками, то на сегодняшний день их количество возросло в несколько раз. Можно считать, что данный факт - это первый родильный бум, или бэйби-бум, начиная со времен развала Советского союза.



На сегодняшний день наверно можно говорить о том, что современная семья - это семья особенная. Эта семья имеет право выбора. Начиная с момента ожидания малыша, родители могут выбирать роддом, а также решать вопрос, будет или не будет молодая мама сидеть с ребенком до Зх лет и более или оба родителя будут работать, оплачивая услуги няни, или отдавая ребенка бабушкам и дедушкам. В зависимости от собственных финансовых возможностей, родители могут выбирать для своего ребенка государственные или негосударственные детсады, школы, гимназии, и место проведения его отдыха - как на родине, так и за рубежом.



Говоря о квартирном вопросе, особенно актуальном для молодой семьи, можно отметить, что и тут государство попыталось его решить, предложив так называемую ипотеку. Ход неплохой, другое дело, что неъ



каждой молодой чете по карману даже та сумма, которую придется выплачивать ежемесячно.



Жизнь современной семьи непроста, в ней встречается много трудностей и проблем, но все же главное это любовь и уважение, как две необходимых основы для ее бытия. Ведь имея в семейном арсенале два столь сильных оружия, люди способны пережить любые бытовые неурядицы. (Последнее предложение автор написала, полагаясь на пример, находящийся перед ее глазами - семейной жизни своих родителей, - людей живущих вместе уже 20 лет)