Cочинение «Семья-ковчег спасения (3)»

К счастью, у большинства из нас были, и навсегда остались в памяти беззаботные дни детства. Это то время, когда наши наивные глаза с любопытством изучали окружающий мир, пытались постичь суть многих вещей. А когда что-то не получалось, то мы всегда знали, что мама и папа придут на помощь.



Дитя человека, после своего рождения является уязвимым и беззащитным перед окружающим миром созданием. В животном же мире детёныши развиваются очень быстро и в скором времени становятся самостоятельными. Но человеку предстоит пройти долгий путь, чтобы оказаться способным постоять за себя.



Именно поэтому природа и эволюция создала такое образование, которое мы привыкли называть семьёй. Сначала родители оберегают и наделяют основными знаниями своего малыша, а когда он вырастает, то уже сам заботится о себе и о своих стареющих родителях. Неплохой эволюционный ход, давший возможность сохранения и развития вида.



Но это лишь "механическое" объяснение, одна из сторон многогранного понятия. Ведь мы же люди, существа, отличающиеся не только интеллектуальными способностями, но и стремлением к духовному развитию. Хотя и тут можно долго спорить. Тысячи лет назад, человек, наблюдая за тем, как попавшая в дерево молния породила огонь, думал, что это пламя-божество, не сумев объяснить явление более научно и логично. Может просто такова суть человека, закрывать пробелы в своих знаниях чем-то, что мы называем духовным миром, религией, верой и так далее.



Но как бы ни был парадоксален наш мир, а мне он представляется именно таковым, то во что мы верим и что для нас является истинными духовными ценностями, так или иначе- часть нас. И можно найти множество объяснений фактам действительности нашей жизни и избрать для себя любое. Оно, даже если покажется нам абсурдным, есть неотъемлемая часть нашего сознания, которое формировалось жизнью неосознанно для нас, пока мы не начали о ней задумываться. Как будто мы некоторое время сидим на растущем древе жизни, а когда оно достигает, как нам кажется, максимума своего развития, мы начинаем отпиливать ветку за веткой чтобы понять его суть. В итоге, можно уничтожить все дерево, дерево нашей жизни, и так ничего и не понять.



Опять парадокс. Движение есть жизнь, но в этом же движении и стремлении познать её, зачастую наталкиваешься на разочарования. Есть мысль о том, что движением является сам рост древа жизни и стремление человек должен способствовать этому росту, а не разрушать, чтобы понять. Может этим и отличается ребёнок от взрослого человека. Малыш, находясь в состоянии роста, только наблюдает за окружающим миром. Ещё не поняв к чему идти, и всё же двигаясь (т. к. растёт и наблюдает), его наивный разум, не ставя для себя



конечных целей, идет по правильному пути. А став взрослым, может быть, человек теряет верное направление. Сложно сказать.



Время-это бесконечность, которую человек, не в силах осмыслить, видит лишь в отрезках. Всё равно, что по одной только гайке, определить от какого она автомобиля. Именно эта "отрезочность" сознания, желание видеть всё завершённым, наверное и является границей возможностей человека. Однако ни в коем случае не хотел бы навязывать свои взгляды на жизнь, кому-либо.



Считая невозможным не поделиться изложенными выше мыслями, наконец возвращаюсь к мыслям непосредственно о семье.



Множество замечательных поэтов и писателей посвятили свои произведения самому важному для каждого из нас человеку-Маме. Папа тоже занимает своё место в художественной литературе, но, на мой взгляд, он, как правило, более жёсткий и социальный, если позволите, человек. Папа приучает своё дитя к суровой жизни, закаляет, сталкивает с трудностями, чтобы вырастить как можно более подготовленного к жизни человека. И это, бесспорно, очень важно. Но Мама, как правило, не делает этого не потому что не желает успехов своему дитя, а потому что питает к нему безграничную любовь, несмотря ни на что. Конечно, семьи бывают разные и не всегда всё так, как сказано выше, но в большинстве случаев, мне кажется, что мои рассуждения, по этому поводу, верны.



Семья-это то, без чего человек не почувствует себя защищенным. В семье тебя всегда поймут и примут таким, какой ты есть. Здесь можно поделиться всеми своими сокровенными мыслями. В семье тебя всегда ждут, как бы далеко и долго ты не был. Как бы ты не ошибался, тебя всегда поймут и поддержат. Не важно кто ты и чего достиг в своей жизни, если ценишь и любишь свою семью, значит ты человек, в полном смысле этого слова.



Будучи юными и пылкими, мы зачастую ненавидим отцов за их суровый нрав и поучения, и пренебрегаем матерью, не в силах понять её, прощающий всё, любящий взгляд. И как порой поздно мы осознаём, что больше никогда и никто не сумеет полюбить нас так бесконечно искренне, как родные Папа и Мама. . .

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