Cочинение «Семья – ковчег спасения (4)»

Жизнь каждого человека - бесконечная суета. У всех разные заботы и тревоги. Личностные ценности отошли на второй план. Большая часть жизни уходит на работу. Вряд ли можно встретить человека, разум которого был бы чист от житейских проблем. Так как же людям удается не сойти с ума? Может, все-таки существует место, где можно забыть про все заботы? Я думаю, что семья - ковчег спасения. Нет такого места на планете, где бы ты был так нужен и любим. И нет ничего дороже, чем минуты, проведенные с родными людьми. Семья никогда не предаст и никогда не потребует от тебя больше, чем нужно. Какая разница: десять тебе или сорок. Нет такого понятия, как возраст любви к матери. Глупо смеяться над тем, кто и в десять, и в сорок лет думает о том, как бы быстрее прийти домой к родным и близким людям.



Я считаю, что в последнее время появилась "мода на равнодушие к семье". Очень часто можно услышать или увидеть, как сын не уважает отца, дочь грубит матери, внук считает стыдным помочь собственной бабушке. Но как же так можно? Ведь семья - это святое! Семья - это наш ковчег! И оставаться равнодушным к семье - значит быть неблагодарным и бездушным человеком. Жить без семьи - значит жить в одиночестве. Никакие знакомые или друзья не могут заменить брата или сестру, нет таких друзей, которые пройдут с нами все невзгоды жизни, которые будут рядом всегда, когда нам нужна помощь. Действительно, где еще можно так замечательно провести время, как не с семьей.



Я не могу понять людей, которые смело утверждают, что могли бы прожить всю жизнь без своей семьи и были бы счастливы иметь возможность жить одним. Такие люди не знают, насколько бесценно то время, что мы проводим в кругу семьи. "Дом", "семья" и "родина" - такие же вечные понятия, как "Бог" и "вселенная"! Хотя в Бога можно и не верить, а в семью надо верить всегда! А спасти себя от всех тревог может только тот, у кого есть свой ковчег - семья!



Я все же думаю, что не каждую семью можно назвать таковой, если в ней не присутствует то особенное, что роднит. Это нельзя объяснить словами. Любить можно кого угодно, но ощущать духовную связь - это совсем другое. Обычная любовь - это ветряная мельница. Насколько сильным будет ветер заботы, настолько же сильной будет симпатия. Это эффект бумеранга. А духовная любовь - это совсем другое. Настоящая любовь не требует отдачи. Она есть и все тут. И семья, в которой такая любовь присутствует, будет всегда крепкой и надежной.



Для меня самое бесценное то, что у меня есть мой дом, где меня ждут. Я



скорее проведу свободное время дома, чем где бы то ни было. Такую любовь к дому мне привила с детства мама. Хотя, мне кажется, что я хотела не именно домой, а хотела быстрее оказаться там, где все дорогие мне люди.



Бывает, конечно, что дорогой человек в силу своего характера не может сказать о своих чувствах. Но это не важно. Мне кажется, люди чувствуют, когда их любят, независимо от того, говорят им это вслух или нет. Вряд ли кто-нибудь мог бы сказать, как это объяснить.



Я думаю, что семья является примером общения на подсознательном уровне. Я, например, часто замечала, как отдельные люди понимают друг друга с полуслова. Многие могут полагать, что это всего лишь результат долгой жизни вместе. Я же считаю, что это уже заложено в человеке, и раскрыть это может только семья.



Для меня очень важны семейные традиции. Вся семья собирается вместе. Это не просто формальность, а действительно важные моменты в жизни. Собравшись вместе, мы чувствуем самые счастливые мгновения.



Есть много причин, по которым я считаю свой дом своей крепостью, но главное все-таки в том, что в этом доме живут те люди, которые мною дорожат. Однако в любой семье бывают порой серьезные конфликты. Причины разные, но главное не позволить обстоятельствам рассорить вас. Во многом это зависит от способности идти на уступки и компромиссы.

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