Cочинение «Семья - ковчег спасения»

Семья - ковчег спасения. . . спасения от чего? скорее всего от жизненных бурь и стихий, а самое, как мне кажется, главное - это от одиночества, страха. . Семья это люди, которым мы не безразличны, которые способны нас понять, укрепить нашу веру в светлое будущее, это люди, которые примут нас такими, какие мы есть на самом деле, без масок повседневности, лицемерия, которому мы вынуждены поддаваться в нашем мире, без фальши. .



Семья - это мама, папа, бабушка, дедушка. Говорят, что достойный человек должен знать свой род до седьмого колена. Можно ли назвать меня таким человеком, если я не помню даже своего отца. , он был, когда-то давно в детстве. , но я не помню, какой он был. Не помню! Не помню бабушку, дедушку - слишком рано пришлось уехать и в скором времени их не стало. . Иногда просто паника начинается - как можно не помнить своих родных? Вот так, оказывается и можно. .



Сегодня, наверно, тоже кто-то остался без папы. Папа. . . Вы знаете - уже 14 лет не произносила этого слова. Это сложно пережить, когда тебе 15, но легко, когда тебе 7: не понимаешь многого, не осознаешь, спрашиваешь у мамы: "Где папа?", мама объясняет, и ты, недоумевая, идешь дальше играть в куклы. Для меня до сих пор загадка, как я все приняла. Скорее всего, это было дело не одного дня. Мама долгое время вкладывала в меня крупицы понимания того, что папы нет. .



Мама - это самое божественно существо на свете. Именно она была рядом, когда я в первый раз грохнулась и разбила бровь, повела меня в первый класс и плакала на моем выпускном, а его не было. . Когда мои подруги обижаются на своих отцов, ходят надутые и говорят, какие они ужасные, мне даже иногда завидно. Мне не ведомы эти чувства, я не знаю каково это. Но, даже не смотря на это, я всегда говорю - хуже, когда нет папы. Жизнь такая замысловатая штука, что бросаться словами ненависти не стоит.



И у меня осталась только один родной мне человек, это моя мама. Она помогла мне понять, что хорошо, что плохо, помогала преодолевать многие трудности. Она жертвовала многим, что ее дочерям было хорошо, что бы они были сыты и одеты. Помню, как она работала на нескольких работах, приходила домой уставшая и все равно читала нам, играла с нами. Я ей всегда буду благодарна за ее понимание и любовь.



Во многих семьях отцы уходят, а в нашей - мы ушли. Дети вообще очень восприимчивы ко всему, что происходит вокруг, и они замечают малейшее изменение в отношении родителей к себе. Лицемерие особенно. Как сейчас помню те игрушки, которые он нам дарил, походы в парк - мерзко смотрелось, почему-то тогда уже я понимала, что это всего лишь игра и нельзя ее воспринимать всерьез. Как обычно бывает, мамы науськивают детей, что папа плохой. У нас такого не было, мама просто следила, что бы он нас не обидел, а право думать она предоставила нам самим. Я считаю это честно. Ужасно, когда ребенка ставят перед выбором: либо мама, либо папа. Как он может выбрать?? Я не знаю, что мне помогло, наверно, мама, которая всегда была самой-самой для меня, для меня просто не было другого варианта. Дети должны жить прежде всего в эмоционально комфортной обстановке с родителями. Самое сложное - это видеть



недовольные лица родителей, слышать ругань и споры на пустом месте. Ради спокойствия своих детей многие матери и уходят.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--