Cочинение «Семья в жизни человека»

Роман Льва Николаевича Толстого "Анна Каренина" начинается со слов "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Что же стоит за этой фразой? В чем секрет семейного счастья?

Народная мудрость гласит: "Друзей мы выбираем, родственники же нам достаются". Семья веками почиталась как большая ценность. В современном же обществе большие семьи становятся редкостью, а родственники подчас бывают едва знакомы, семейные связи становятся менее прочными. Даже бабушки и дедушки часто живут отдельно от внуков.

Такая разрозненность не может не порождать отчужденности.

И я очень рада тому, что мои бабушка с дедушкой всегда жили с нами. Хотя трудно говорить в прошедшем времени, они и сейчас с нами, несмотря на то, что их уже нет в живых. Мы о них всегда помним. У нас очень много добрых и теплых воспоминаний о них. Я до сих пор помню бабушкины морщинистые руки, так ловко вяжущие очередной шарфик. Очень часто я вспоминаю дедушкины рассказы про тайгу, где он так часто бывал, и куда так и не успел свозить меня. Я с большой любовью вспоминаю своих бабушку и дедушку.

В сегодняшней семье закладываются основы прочности и счастья семей будущих. Думаю, что девизом молодых людей, создающих семьи, должны стать слова немецкого гуманиста пятнадцатого века С. Бранта:

"Ребенок учится тому,

Что видит у себя в дому:

Родители пример ему:

Коль видят нас и слышат дети,

Мы за дела свои в ответе

И за слова: легко толкнуть

Детей на нехороший путь.

Держи в приличии свой дом,

Чтобы не каяться потом".

Раз за разом перечитывая эти строки, я все больше понимаю, что они являются девизом и моей мамы, которая очень любит и всегда заботится обо мне и моей сестре. Я очень люблю свою маму, и благодарна ей за любовь и поддержку, которая всегда очень нужна. Уже семь лет я занимаюсь в Детской Школе Искусств №1, и еще не было ни одного концерта, который не посетила бы моя мама. Она всегда учит нас с сестрой самостоятельности. Несмотря на то, что моя сестра уже взрослая и сама скоро станет мамой, она и сейчас часто обращается к маме за советом, а мама, как всегда, подсказывает ей, как правильно поступить в той или иной ситуации.

Я очень люблю свою семью, и мне бы очень хотелось, чтобы таких дружных и счастливых семей, как наша, было больше. Мне кажется, что чем больше дружных и по-настоящему счастливых семей, тем больше по-настоящему счастливых людей. Счастливая семья - это и гордость страны и польза для нее. Чем больше счастливых и дружных семей, тем сильней и крепче страна.

В заключение позволю себе еще раз процитировать С. Бранта:

" Глупцов глупей, слепцов слепей

Те, кто не воспитал детей

В порядочности, в послушанье,

Не проявив забот и тщанья:"

По-моему, именно в семье формируется личность с определенными моральными ценностями и устоями.

Я думаю, что нужно почаще вспоминать о том, что семья - это самые близкие и родные люди. Люди, которые всегда рядом, к которым ты всегда можешь обратиться за помощью и просто за советом, но и им иногда нужно чуть больше любви и внимания, которых за суетой убегающих в даль дней нам всем иногда так не хватает.