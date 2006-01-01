Cочинение «"Семья в куче не страшна и туча"»

Как правильно гласит русская пословица, если семья дружная, то никакие беды ей не страшны. Для меня самое главное в жизни - моя семья. Мы поддерживаем друг друга в трудную минуту, и не один человек в нашей семье не останется без помощи, если случится беда.

Без родных не один человек не может жить полноценно, ведь ему не с кем посоветоваться, излить душу. А сложней всего без семьи ребёнку. Конечно, есть разные обстоятельства и причины, почему ребенок остался без родителей. Наше государство пытается помочь таким детям, определяя их в детский дом или дом малютки. Но разве может общение с воспитателем, заменить любовь мамы и папы. По всей России более миллиона детей без родителей, и с каждым годом эта цифра постоянно увеличивается.

Работая в проектной группе "Семья-радуга", мы узнали еще один путь как помочь таким детям - это приемные семьи. Мы познакомились с историей семьи Жозефин Бейкер, у которой было 12 усыновленных детей разных национальностей. Эта семья учит нас всех толерантности в отношениях с близкими людьми. В 2006 году в честь Жозефин Бейкер к ее столетию установили памятник, на котором не видно лица ребенка, прижавшегося к матери, но видно, что он нашел покой и заботу рядом с ней.

Особенно нуждаются дети в заботе старших в неспокойное время, когда и взрослым - то непросто сберечь свою жизнь и сохранить близких.

В Великую Отечественную войну без родителей остались многие дети. Но находились добрые, сердечные люди, которые не могли пройти мимо чужого горя и делились своим теплом, а то и последней крошкой хлеба с чужими детьми. Написала "чужими" и подумала, что это неверно назвать так приемных детей и их родителей.

Разве не называли друг друга усыновленные дети и родители из семьи кузнеца Шахмахмудова родными, если 15 детей нашли семью в далеком от их родных мест Узбекистане, а с ней и поддержку и заботу взрослых людей, без которых не выжили бы в трудную годину. Всего во время войны в узбекские семьи было принято более четырёх с половиной тысячи детей - сирот. Также у Ирины Ратушинской было тридцать восемь приёмных детей.

Все эти люди делали добро не только для детей, но и для всего общества. Ведь с детьми - беспризорниками намного трудней справиться и вернуть к нормальному образу жизни. Вне дома они могут связаться с плохой компанией, набраться вредных привычек и навсегда остаться на улице, а то и погибнуть.

В заключении могу сказать, что сохраняя тепло и добрые отношения в своих семьях, мы тем самым поддерживаем все наше государство как большую дружную семью россиян.