Cочинение «Семья всего дороже»

"Один за всех, и все за одного "

Самое дорогое, что есть у человека,- это его семья, его родные и близкие. Наиболее полно человек может раскрыть своё " Я " именно в семье. Ещё с детских лет, регулируемый семейными отношениями, он учится говорить, думать, делать: Мне кажется, именно уважение к своей семье является тем корнем, который держит нас всю жизнь!

Здоровая, крепкая, дружная семья - это, прежде всего, залог успеха, успеха во всём: работе, учёбе:Только будучи вместе, шагая в одну ногу, держась друг за друга, деля горечь и радость друг с другом, семья может преодолеть все трудности, даже самые, на первый взгляд, непреодолимые. Когда мы вдали от родного дома: нет рядом ни мамы, ни папы - мы бессильны.

Моя семья очень дружная, правда, небольшая: мама, папа и я. Каждый из членов семьи заботится друг о друге и всегда придёт на помощь в трудную минуту. Бывает, только переступишь порог дома, как слышны знакомые, родные, милые голоса и пахнет чем - то вкусненьким. Я знаю, это моя мамочка готовит нам с папой вкусный ужин.

В каждой семье есть свои даты и события, воспоминания, с которыми связаны самые тёплые чувства и которыми мы очень дорожим! У нас тоже есть такие традиции, одна из которых - встреча Нового года всей семьёй дома, за праздничным столом! Так приятно вспоминать счастливые, радостные, милые лица моих родителей, сидящих совсем рядом - передо мной. Когда их глаза полны любви, и сердца согреты теплом и лаской. Вот оно - счастье! Это мои мама и папа! Нет ничего в жизни важнее и роднее, чем моя семья!

Ты будешь жить на свете десять раз, -

Десятикратно в детях повторённый,

И вправе будешь в свой последний час

Торжествовать над смертью покоренный.

Эти строки У. Шекспира, на мой взгляд, достаточно точно отражают смысл семьи, материнства, бессмертия, вечности. Семья - это ковчег спасения. Я хочу, чтобы у каждого из нас царила в доме хорошая погода и семейный очаг горел всегда, не угасая ни на минуту! Я счастлива, что у меня есть такая семья, и очень ею дорожу!