Cочинение «Семья»

Моя семья - это четыре самых любимых человека: папа, мама, я и брат Дима.

Наш папа строгий. Он только глянул - и я сразу поняла: где-то поступила неправильно. Папуля никогда не ругает, не сердится - только взгляд. Это и есть наказание. Поэтому мы с Димой стараемся, чтобы у папы были добрые, весёлые глаза.

Зато в его кармане всегда лежит вкусненький гостинец от зайчика. Я уже понимаю, что никакого зайчика нет, а вот братишка заползает к папе на колени и начинает расспрашивать: "А куда бежал зайчик, а что сказал, а откуда он знает нас?"

Мы с мамой улыбаемся над тем, как папа умело выкручивается, чтобы ответить на вопросы сына - почемучки. Фантазёр!

У нас с мамой много тайн. Мы, пока наши мальчики гоняют мяч во дворе, готовим им сюрприз: лепим пельмени. У мамы они получаются маленькими, а мои почему-то большие, неуклюжие. Но папе нравятся мои пельмешки. "Где тут побольше мяса?" - и выбирает вилкой то, что я так старалась лепить. Нахваливает. Теперь я знаю: он не шутит. Ведь каждый пельмешек я заговорила: "Это для папы, чтобы сильным был, этот для мамы, чтобы была красивой, этот для братика - может спать будет крепче, а этот себе, чтобы зуб быстрее вырос"

Вот так и живём. Димулька уже изрисовал все обои, мамочка довязывает мне на зиму носки, папуля смотрит олимпиаду Пекинскую, а я пишу для вас сочинение о своей замечательной семье.

Мы крепкая семья. Никакое горе не войдёт в наш дом, потому что двери открыты для добра, успеха, любви, счастья.

Я хочу, чтобы все семьи жили так, как мы. Приходите к нам в гости, попробуете моих пельмешек. Ведь они добрым словом заговорённые.