Cочинение «Сердцем прикоснись к подвигу»

Война. . . Какое маленькое слово! А сколько крови, боли, слез связано с этим словом! Не хочется и думать об этом. Но мы не вправе забывать те дни, когда фашисты без объявления напали на нашу страну. Родину шли защищать все: от мала до велика.



Вот уже почти 65 лет страну озаряет свет победы в Великой Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она.



Идут годы. . . Уходят из жизни те, кто стал свидетелем кровопролитных боев. Создаются все новые и новые произведения о тех тяжелых для страны годах. Нам, молодому поколению, остается только узнавать все это из учебников истории, художественной литературы. Читая книги, мы оказываемся там, где были наши деды и прадеды.



Но, к сожалению, я не знаю, о том, как они воевали, каков был их подвиг. Одно могу сказать, что все они шли с оружием в руках защищать нашу необъятную Родину, чтобы мне и тебе жилось счастливо.



Мною прочитано немало книг о войне. Но самой значительной военной историей для меня стала история о бое 3-й батареи 694-го артиллерийского противотанкового полка, которая уничтожила 14 танков, потеряв в бою все орудия и почти весь личный состав. Вспоминается мне рядовой Ефим Дыскин, наводчик орудия, молодой парень, до войны жил и учился в Брянске, окончил 10 классов средней школы, мобилизован 22 июня. . . Читала и удивлялась, какие молодые! А смогли ведь, не струсили, выстояли и победили!



История Ефима Дыскина стала для меня примером. В штаб полка, стоявшего па опушке березовой рощицы, вела узкая и неглубокая траншея. Чтобы обезопасить себя от пуль снайперов и осколков, надо было идти, изрядно нагнувшись. . . Утром 16 ноября враг действительно начал наступление, и оно оказалось страшным для полка. . . Вот возвышенность, где третья батарея стояла насмерть. Вот подбитые фашистские танки. Вот колеса дыскинского орудия. И всюду — воронки от снарядов и бомб, осколки, осколки. . . Земля и воздух, казалось, еще не остыли от накала боя. . .



На батарее осталось в целости лишь его орудие, а из всех расчетов — он и Гусев. На них шло восемь вражеских танков. Гусев подносил снаряды. . . Выстрел! Загорелся один танк. Второй выстрел. Подбит второй. Враг увидел, что перед ним орудие-одиночка. И шесть танков, минометы и крупнокалиберный пулемет открыли по орудию огонь. .

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