Cочинение «Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Сосуществование различных идеологических и эстетических концепций»

Цель:



ознакомить учащихся с поэзией Серебряного века; определить основные принципы поэзии модернизма; раскрыть социальную сущность и художественную ценность новых направлений в искусстве конца XIX — начала XX вв. ; совершенствовать навыки выразительного чтения; воспитывать нравственные идеалы, пробудить эстетические переживания и эмоции. оборудование: учебник, тексты стихотворений, портреты поэтов Серебряного века, опорные схемы, фото-презентация, литературоведческий (кроссвордный) диктант (ответы — на доске).



Прогнозируемые



Результаты: учащиеся составляют тезисы лекции учителя; участвуют в беседе по ранее изученному материалу; определяют основные принципы модернизма; выразительно читают и комментируют стихотворения поэтов Серебряного века, раскрывая их художественное своеобразие; интерпретирует избранные стихотворения. тип урока: урок изучения нового материала.



ХОД УРОКА



I. Организационный этап



II. Актуализация опорных знаний



Чтение учителем стихотворения Б. а. Слуцкого



ЗАТЕСАВШЕЕСЯ СТОЛЕТЬЕ



Не машинами — моторами звали те автомобили, запросто теперь с которыми — а тогда чудесны были.



Авиатором пилота, самолёт — аэропланом, даже светописью — фото звали в том столетье странном,



Что случайно затесалось



Меж двадцатым с девятнадцатым,



Девятьсотым начиналось



И окончилось семнадцатым.



♦ Какое «столетье» имеет в виду поэт? Почему он называет столетьем неполных два десятилетия? С какими изобретениями и научными теориями, кроме упомянутых Б. Слуцким, связана эта эпоха?



♦ Серебряный век… Какие мысли возникают в вашем сознании, когда вы слышите эти слова? Какие ассоциации вызывает звучание этих слов? (Серебряный век — блеск, яркость, хрупкость, мгновенность, туман, тайна, волшебство недолговечность, блики, отражение, прозрачность, свечение, сияние, дымка…)



III. Постановка цели и задач урока.



Мотивация учебной деятельности



Учитель. литература — это зеркало мира. В ней всегда отражаются в той или иной степени процессы, происходящие в обществе. В начале ХХ в. вся духовная жизнь проникнута осмыслением и отражением мира «по-новому», поиском новых необычных форм в искусстве…



Столетие назад Серебряный век был в самой силе. Его морозная пыль серебрится в нашей поэзии, живописи, театре, музыке и поныне. Современникам это время могло казаться временем упадка и заката, мы же видим его из своего нынешнего времени как эпоху буйного роста, многообразия и богатства, которым щедро, в кредит с огромной рассрочкой, наделили нас художники рубежа веков. О Серебряном веке написано много — и чем больше о нём читаешь, тем больше понимаешь принципиальную невозможность узнать его до конца. множатся грани, слышатся новые голоса, проступают неожиданные краски.

льной работе — эти качества были стержневыми в личности В. Я. Брюсова. Современники отмечали отрывистую, «лающую» манеру декламации поэтом своих произведений. ритмические ассоциации при чтении В. Брюсова — размеренное, уверенное в себе движение, точные, выверенные шаги, устойчивый подъём по ступеням стихов. Уже само чтение стихотворения «Кинжал» вслух может помочь настроиться на восприятие стилевой системы поэта.



Стихотворение представляет собой поэтический монолог, призванный убедить слушателя в верности избранного лирическим героем пути. Это своеобразная поэтическая декларация, раскрывающая понимание В. Брюсовым сути и задач поэзии. По контрасту с расплывчатой многогранностью лирического героя К. Бальмонта лирическое «я» В. Брюсова наделяется ясностью, конкретностью позиции. Это уверенный в себе человек, не доверяющий чужим призывам, полагающийся на собственный разум. Он гордо отстраняется от мелочности окружающей жизни, уходя мыслью в безграничную даль истории. Вернуть его музу к современности способен только настоящий взрыв социальной стихии, буря борьбы, сила страсти. мещанской робости символист противопоставляет высокую героику, борьбу на пределе возможностей.



Кинжал



Иль никогда на голос мщенья Из золотых ножон не вырвешь свой клинок…



М. Ю. Лермонтов



Из ножен вырван он и блещет вам в глаза, Как и в былые дни, отточенный и острый. Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза, И песня с бурей вечно сёстры.



Когда не видел я ни дерзости, ни сил, Когда все под ярмом клонили молча выи, Я уходил в страну молчанья и могил, В века, загадочно былые.



Как ненавидел я всей этой жизни строй, Позорно-мелочный, неправый, некрасивый, Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой, Не веря в робкие призывы.



Но чуть заслышал я заветный зов трубы, Едва раскинулись огнистые знамёна,



Я — отзыв вам кричу, я — песенник борьбы, Я вторю грому с небосклона.



Кинжал поэзии! Кровавый молний свет, Как прежде, пробежал по этой верной стали, И снова я с людьми,— затем, что я — поэт, Затем, что молнии сверкали.



3) В. В.

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