Cочинение ««Серебряный век» на примере творчества Цветаевой»

В 1914 готовя книгу «Юношеские стихи», Цветаева составила цикл стихотворений, обращенных к Парнок С. Я. , сначала она назвала его «Ошибка» - название, выражавшее ее отношение к этому эпизоду жизни. Позже она заменила это название более нейтральным «Подруга». Роман с Парнок Цветаева назвала «часом своей первой катастрофы» * Повторю в канун разлуки, * Под конец любви, * Что любила эти руки * Властные твои, * И глаза - кого-кого-то * Взглядом не дарят! - * Требующие отчета * За случайный взгляд. * И еще скажу устало, * - Слушать не спеши! - * Что твоя душа мне встала * Поперек души. * Счастлив, кто тебя не встретил * На своем пути. Последнее стихотворение цикла, написанное уже после окончательного разрыва отношений, говорит о тоске по матери, по материнской ласке, доброте, участию. Рано осиротевшая Марина Цветаева искала в Парнок еще и замену умершей матери. * В оны дни ты мне была как мать, * Я в ночи тебя могла позвать, * Свет горячечный, свет бессонный, * Свет очей моих в ночи оны. * Благодатная, вспомяни, * Незакатные оны дни, * Материнские и дочерние, * Незакатные, невечерние. * Не смущать тебя пришла, прощай, * Только платья поцелую край, * Да взгляну тебе очами в очи, * Зацелованные в оны ночи. * Будет день - умру - и день - умрешь, * Будет день - пойму - и день - поймешь… * И вернется нам в день прощенный * Невозвратное время оно. * Книга «Версты». Этот разрыв, а также встреча и расставание с Осипом Мандельштамом в 1916 году очень повлияли на Цветаеву и на ее творчество. В стихах книги «Версты. Выпуск» видна уже совершенно другая Цветаева. Изменилась лирическая героиня. В ранних стихах это девочка, юная прелестная девушка, в изысканной одежде, в богатом окружении: соломенная шляпа, шубка, муфта, шаль из турецких стран, шелковое платье, камелек, браслет из бирюзы. Преобладают слова ряда: игра, шалость, смех, веселье, нежность, невинность. Цвета тоже характерны для описания юности, радости, невинности; в основном это светлые, легкие тона: белый, золотистый, синий, голубой, зеленый, очень много роз и розового. В «Верстах» лирическая героиня совершенно другая, она свободна от обязательств и ограничений, переступает общепринятые нормы веры, семьи, быта. Она имеет много обликов: богоотступница, чернокнижница, колдунья, ворожея, цыганка, воровка, каторжанка. Характерны такие слова, как: дороги, версты, ветер, ночь, бессонница, плач. Действие стихов происходит уже не в комнатах, а на улицах, дорогах, за городом, в пригороде. Основными становятся темные цвета: серый, сизый, черный, иссиня - черный, «цвета ночи», красный. Для стихов «Верст» характерно большое количество глаголов, новизна рифм и ритмов, обращение к фольклору. * Коли милым назову - не соскучишься. * Превеликою слыву - поцелуйщицей. * Коль по улице плыву - бабы морщатся: * Плясовницею слыву, да притворщицей. * А немилый кто взойдет, да придвинется - * Подивится весь народ - что за схимница, * Филин ухнет - черный кот ощетинится, * Будешь помнить целый год - чернокнижницу. * Хорошо, коль из ружья метко целятся, * Хорошо, коли братья верно делятся, * Коли сокол в мужья метит - девица… * Плясовница только я, да свирельница. * Коль похожа на жену - где повойник мой? * Коль похожа на вдову - где покойник мой? * Коли суженого жду - где бессонница? * Царь-Девицею живу, беззаконницей! * Цикл «Стихи о Москве» Зимой 1915-1916 годов Цветаева, побывав в Петербурге, познакомилась с Осипом Мандельштамом. Сразу же завязываются дружеские отношения, позже переросшие в краткую, но высокую любовь. С января по июнь 1916 года Мандельштам часто приезжает в Москву, в этот же период появляются его стихи, посвященные Москве и Марине Цветаевой, которые неразрывно связываются в сознании поэта: * В разноголосице девического хора * Все церкви нежные поют на голос свой, * И в дугах каменных Успенского собора * Мне брови чудятся, высокие, дугой. В это же время рождаются стихи Цветаевой, посвященные Мандельштаму, в том числе цикл «Стихи о Москве» * Из рук моих - нерукотворный град * Прими, мой странный, мой прекрасный брат. Цветаева очень высоко оценивала поэтический талант Осипа Мандельштама: * Я знаю: наш дар - неравен. * Мой голос впервые - тих. * Что вам, молодой Державин, * Мой невоспитанный стих. Эта дружба не прошла для Цветаевой бесследно. Новой для нее была глубина и серьезность философских размышлений Мандельштама о мире, об истории и культуре. Ее поэзия стала шире и глубже. Цветаева говорила, что ее поэзия не испытывала никаких литературных влияний, только человеческие. Она заметно выросла под влиянием личности Мандельштама, открыла в себе новые глубины. Летом 1916 года Сергея Эфрона призвали в армию, он должен был пройти курс в школе прапорщиков. Несмотря на болезнь, его не освободили от воинской службы. В начале 1917 года Сергей был направлен в Нижний Новгород в распределительную школу прапорщиков. Он был оторван от семьи, оставив дома маленькую Алю и беременную Марину.