Cочинение «“Серебряный век” русской литературы как явление»

План: 1. Проблема изучения русской литературы Серебряного века 2. Понятие Серебряного века. 3. Литературное сознание рубежа веков. Основные жанры и литературные направления данного периода. Литература: 1. История русской литературы. Серебряный век. – М. , 1987. - 703 с. 2. Быков Л. П. , Подчиненов А. В. , Снигирева Т. А. Русская литература ХХ века: Проблемы и мена. – Екатеринбург, 1994. 3. Серебряный век. Мемуары. (Сборник) – М. , 1990. 1. Долгие годы русская культура нач 20 в. была в нашей стране не просто запечатана и закрыта для изучения, но и подвергалась тщательному извращению и искажению. Изучали ее подпольно. Но обычный читатель о ней даже не догадывался. В угоду многочисленным политическим, идеологическим, историко-культурным мифам урезались или расстягивались факты. преуменьшалось или преувеличивалось значение той или иной фигуры. Сложнейшие философские и идеологические представления сводились либо сводились к примитиву, либо лихо опровергались с пом. набора догматических политических определений. В итоге широчайший расцвет культуры выглядел узенькой пересыхающей речонкой в нерушимых берегах соцреализма. И вдруг на голову читателей обрушивается поток новых имен, фактов, свидетельств, рассуждений: Н. Гумилев, Даниил Андреев, Вл. Ходасевич, Г. Иванов, В. Набоков, Е. Замятин, «Окаянные дни»И. Бунина, «Четвертая проза» О. Мандельштама, «Несвоевременные мысли» М. Горького, мемуары Н. Я. Мандельштама, записки Лидии Чуковской об Ахматовой, М. Волошинов 20-х годов, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, М. Кузмин, Д.

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