Cочинение «Серебряный век русской поэзии Игорь Северянин»

Период конца XIX начала XX века был в русской литературе отмечен своеобразным, во многом неожиданным всплеском художественного творчества, который был нзван серебряным веком. Множество направлений, различных творческих объединений, авторов, которые, продолжая традиции русской классической литературы, решали вечные вопросы: добро и зло, человек и общество, человек и мир. Только простое перечисление имен поэтов Серебряного века заняло бы несколько страниц. Среди них есть известнейшие Блок, Брюсов, Мандельштам, Цветаева, Ахматова. Но есть и те,чьи имена поч;ти совсем не известны читателям или были такими многие годы. Например, творчество Игоря-Северянина (именно так писал сам автор, через дефис, как приложение) в течение долгих лет получ;ало весьма одностороннюю оценку. Критика писала, что он воспевал мещанство и пошлость, ввел в свою поэзию самолюбование и самовосхищение Пожалуй, если и помнили стихи Северянина, то, обычно, лишь две строчки: Я, гений Игорь-Северянин. . . и ананасы в шампанском. . . , причем продолжение последней строки знали далеко не все. Но этот поэт был, безусловно, талантливым, он иронизировал над обывателем, над эпохой, над собой. Еще одной отличительной чертой творческой манеры Северянина является лиризм. Поэт, можно сказать, постоянно меняет маски, часто весьма трудно различить грань между автором и его лирическим героем. Протестуя против пошлости жизни, Северянин создает собственный мир, где ажурная пена, озер замок, мороженое из сирени. Он называет себя царь страны несуществующей, но вместе с тем его привлекают липовый мотив и росные туманы. В стихотворении Эпилог автор пишет: Не ученик я и не учитель, Великих друг, ничтожных брат. Иду туда, где вдохновитель Моих исканий говор хат. Поэт ощущает себя равным миру, но, как только это ощущение утрчивается, меняется и отношение к стихам. Можно сказать, что поэтический мир Северянина двойственен. Автор определяет взаимоотношения добра и зла так: Ив зле добро, и в добром злоба. В 1912 году в стихотворении Поэзия вне абонемента он пишет: Настанет день польется лава Моя двусмысленная слава, И недвусмысленный талант. Талант Северянина несомненен, но недооценен. Поэт умер в 1941 году, умер непонятым. Читатели, как выясняется, слишком плохо знали его. Северянин останется в русской литературе не только как создатель эгофутуризма, творец новых жанров и слов, но и поэт, искренне любящий Россию, мыслящий и страдающий художник. Я узнаю о том, что в мире Идет по-прежнему вражда.

Что позабыл весь мир о мире Надолго или навсегда. Все это утешает мало Того, в ком тлеет интеллект. Еще в начале творческого пути этого автора В. Брюсов характеризовал его как поэта истинного, глубоко чувствующего жизнь. Это является отличительной чертой творений И. Северянина Поэт не скрывал своего интереса к России и событиям, в ней происходящим. Он подчеркивал, что случайно отторгнут от Родины: Прежде всего я не эмигрант. И не беженец. Я просто дачник. С 1918 года. В одном из стихотворений Северянин писал: И вся душа моя, вся мысль моя верна Тебе, на жизнь меня обрекшая страна!. . Мне не в чем каяться, Россия, пред тобой: Не предавал тебя ни мыслью, ни душой. Тоска по Родине нашла отражение во многих произведениях поэта, написанных в Эстонии. Они становятся проще, сердечнее, лишены вычурности. Россия является для Северянина воплощением самых высоких нравственных идеалов. Думы о милой отчизне не покидают поэта. Так, например, в стихотворении Тишь двоякая он проникновенно пишет: Высокая стоит луна. Высокие стоят морозы. Далекие скрипят обозы. И кажется, ч;то нам слышна Архангельская тишина.

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