Cочинение ««Серебряный век» русской поэзии – Имена, даты, направления»

Николай Гумилев. Многие десятилетия мы были обречены на слухи и домыслы о его судьбе и о жизни его, и уж тем более об обстоятельствах гибели. В час, когда он родился, морская крепость Кронштадт была сотрясаема штормом. Старая нянька увидела в этом своеобразный знак, сказав, что у родившегося «будет бурная жизнь». И она оказалась права: поиски, метания, страсть к путешествиям короткие, но бурные тридцать пять отпущенных Всевышним лет.



Как говорят, поэт в России больше, чем поэт. И никто не может сказать о поэте лучше, чем говорят его стихи:



Я пропастям и бурям вечный брат.



Но я вплету в воинственный наряд



Звезду долин, лилею голубую.



Поэзия Гумилева аполитична, и это один из моментов, который, наряду с искусством стиха, привлекает меня в его творчестве. В его стихах нашли отражение и любовь, и путешествия, и война, и экзотика. Только политика осталась в стороне. Гумилева волновали не вопросы обустройства мира, а сам удивительный и неведомый мир, ощущения от соприкосновения с ним. Он создал теорию акмеизма, призывая воспринимать мир безоговорочно, но сам акмеистом не стал, потому что был больше, значительнее этого направления. Кажется, что каноны акмеизма были для него лишь условностью. А какие были у него учителя! Анненский, Вийон, Готье, Брюсов.



Николай Гумилев прирожденный поэт, построивший собственный мир слова и чувства. Время доказало, что этот мир нам не чужд, как не чужды любовь и грусть, счастье и разочарование. Но печаль стихов Гумилева особенно лирична, особенно чувственна, по особенному завораживающа и трогательна:



Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд



И руки особенно тонки, колени обняв.



Послушай: далеко-далеко, на озере Чад



Изысканный бродит жираф.



Каждая книга Гумилева это итог сделанного им на момент ее выхода, это осмысление жизни и серьезная работа души, которая



Глас Бога слышит в воинской тревоге



И Божьими зовет свои дороги.



Его философская лирика вылилась в сборник «Колчан», в котором он задается вопросами, ранее его не волновавшими, совершает открытия, доселе ему недоступные, например:



Я вежлив с жизнью современною,



Но между нами есть преграда.



Все, что смешит ее, надменную,



Моя единая отрада.



Несмотря на большую увлеченность экзотическими странами Африки и Азии, Николай Гумилев безгранично предан родине. В то время, когда многие уже покинули или собирались покидать Россию, он возвращается, идя навстречу первой волне эмиграции. Я не знаю, как сложилась бы его судьба вне родины, но для русской поэзии он сделал максимум того, что мог, именно потому, что вернулся. А не вернуться Николай Гумилев не мог, потому что однажды сделал для себя открытие:



Я кричу, и мой голос дикий,



Это медь ударяет в медь,



Я, носитель мысли великой,



Не могу, не могу умереть.



Словно молоты громовые



Или воды гневных морей,



Золотое сердце России



Мерно бьется в груди моей.



Время, когда Гумилев вступил на литературное поприще, было временем расцвета серебряного века русской литературы. Печататься он стал с 1902 г. В начале своего творческого пути Николай Степанович находился под влиянием символизма. В 1905 г. вышла его первая книга стихов Путь конквистадоров, а в 1908 г. вторая Романтические цветы с посвящением Анне Андреевне Горенко, которая впоследствии стала известной поэтессой Ахматовой, своей будущей жене. В течение всей своей недолгой жизни он выпустил еще немало других сборников Жемчуга, Колчан, Костер, Шатер и другие.



Гумилев по праву считается рыцарем русского Реннесанса, основателем нового литературного течения акмеизма и удивительным мастером слова. Дивный и солнечный свет исканий, мечтаний сопровождал Николая Степановича практически всю жизнь, он озарял его земные творения и сопутствовал ему в странствиях. Во всех уголках мира известны его стихотворные произведения, начиная от Азии и Африки и заканчивая Америкой. Память о нем жива до сих пор, как и жива его поэзия, которая так же чиста и прозрачна, как лесной ручей.



В начале творческого пути, испытывая свои первые литературные неудачи, Гумилев начал очень серьезно увлекаться французской литературой, историей живописи и театра, стремился постичь культуру прошлых эпох. Тем самым он воплощал в жизнь заповедь: сделать себя таким, каким бы он хотел быть. Каким он стал, нам известно. Даже Владимир Набоков в своей повести Соглядатай назовет его певцом мужественности.



Мне кажется, что в той самой тиши французских библиотек и зародился Гумилев-путешественник, исследователь колдовского континента Африки и бесстрашный охотник на тигров. Знакомство с культурой европейского Реннесанса сделало его навсегда рыцарем и певцом романтики. Период, предшествующий изданию книги стихов Романтические цветы, знаменателен написанием очень важного для Гумилева стихотворения, которое послужило отправным пунктом к созданию образа романтического героя его лирических произведений и от которого ответвились многие другие его стихи, а также драмы и поэмы. Это стихотворение было написано для готовящегося сборника Романтические цветы и называлось Волшебная скрипка. Данное стихотворение является ключевым для всего творчества поэта, поэтому он не случайно дорожил им настолько, что даже согласился не включать его в печатающийся сборник для того, чтобы оно прозвучало впервые сначала на страницах такого авторитетного журнала, как Весы.



Милый мальчик, ты так весел, так светла



Твоя улыбка,



Не проси об этом счастье, отравляющем миры,



Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое



Эта скрипка,



Что такое темный ужас начинателя игры!



В образе скрипки у Гумилева выступает поэзия, которая одновременно является и смертельным заклятием, и высшим блаженством.



Итак, над второй книгой Романтические стихи Гумилев работал практически всю жизнь, в этот сборник входило около 32 стихотворений. Романтик Гумилев поэзии зла противопоставлял поэзию красоты земных странствий и мечтаний.

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