Cочинение «Сергей Сергеевич Прокофьев»

Сергей Сергеевич Прокофьев родился 23 апреля 1891 года в Сонцовке Екатеринославской губернии (теперь село Красное Красноармейского района Донецкой области) . Отец его – Сергей Алексеевич – бы л учёным агрономом, управляющим в имении помещика Сонцова. От него передалась сыну любовь к природе. Среди детских рукописей Серёжи Прокофьева сохранилась тетрадка, в которой мальчик отмечал, когда какие цветы расцветают в Сонцовке.



Музыку он слышал в доме с самого рождения. Мать Мария Григорьевна играла сонаты Бетховена, мазурки и ноктюрны Шопена, пьесы Чайковского. В пять с лишним лет Серёжа уже сочинил фортепианную пьеску под названием “Индийский галоп”. Вскоре появились и другие сочинения.



Мальчику было девять лет, когда его привезли в Москву и он впервые попал в оперный театр. Вернувшись в Сонцовку, он начал писать оперу “Великан” на собственный сюжет.



Образованием Серёжи вначале занимались его родители, которые были просвещёнными, интеллигентными людьми, умными и строгими воспитателями. Они приучили его к сосредоточенному и систематическому труду. Отец приучил сына русскому языку, арифметике, географии, истории, ботанике. Мать – Иностранным языкам (с детства Сергей Сергеевич знал два языка – французский и немецкий, позже английский) . Мария Григорьевна была и его первой учительницей музыки. Увидев успехи сына, она решила показать его какому-нибудь крупному музыканту.



Зимой 1902 года его привезли в Москву к Сергею Ивановичу Танееву – выдающемуся композитору, профессору Московской консерватории. Отметив дарование мальчика, Танеев посоветовал начать с ним серьёзные занятия гармонией и систематическое ознакомление с музыкальной литературой. По рекомендации Танеева в Сонцовку на лето прибыл молодой музыкант, окончивший Московскую консерваторию с золотой медалью. Это был Рейнгольд Морицевич Глиэр, впоследствии известный советский композитор, автор балетов “Красный мак”, “Медный всадник”, концерта для голоса с оркестром и других сочинений.



Живые, интересные занятия с Глиэром оказались благотворное влияние на развитие таланта Прокофьева. Под руководством учителя он стал вскоре писать симфонию и оперу “Пир во время чумы” по Пушкину. Глиэра поразило в его ученике удивительное сочетание взрослого профессионально-серьёзного отношения к музыке, самостоятельности суждений и – совершенно детских черт. Так, на пюпитре у двенадцатилетнего Серёжи Прокофьева, сочинявшего оперу или симфонию, стояла резиновая кукла по имени Господин, которая должна была слушать новое сочинение.



Сильнейшим увлечением будущего автора прославленных опер и балетов был театр. Со своими друзьями – сонцовскими мальчиками и девочками – он постоянно придумывал и разыгрывал представления, на которых присутствовали обитатели дома в Сонцовке.



Уже в детстве Прокофьев обнаружил редкую наблюдательность и разнообразие интересов (литература, театр, шахматы) . Любопытно его мальчишеское увлечение железной дорогой, быстрым и точным движением. Одним из удивительных свойств творчества взрослого композитора Прокофьева станет стремительность, динамичность, через которую он передаст своё новое ощущение жизни, её молодости, её движения.



В 1904 году, по совету Глазунова, светловолосый тринадцатилетний мальчик пришёл на экзамены в Петербургскую консерваторию. Экзамен вёл Н. А. Римский-Корсаков. “Это мне нравится! ” – весело воскликнул он, увидев Прокофьева, сгибавшегося под тяжестью двух папок, где были сложены его сочинения (четыре оперы, две сонаты, симфония и довольно много фортепианных пьес) . Приёмная комиссия (Е” её состав входили А. К. Глазунов и Н. А. Римский-Корсаков) была восхищена абсолютным слухом и умением читать с листа.



Серёжу приняли, и жизнь его круто изменилась. Вместо вольного степного простого украинского села Сонцовки, в котором он родился и провёл детство, хмурый Петербург, где предстояло серьёзно и долго учиться.



Прокофьев учился в консерватории у замечательных русских музыкантов: Анатолия Константиновича Лядова (гармония, контрапункт) , Николая Андреевича Римского-Корсакова (инструментовка) .



В консерваторские годы обогатилась и развились его музыкальные вкусы. К любимым с детства Бетховену и Чайковскому прибавились Григ, Вагнер, Римский-Корсаков, Скрябин, Рахманинов. Он познакомился с сочинениями современных западноевропейских композиторов – Р. Штрауса, Дебюсси.



Интерес к изучению классической и современной музыки, а также к творчеству друг друга сблизил Прокофьев с Николаем Яковлевичем Мясковским. Дружба, начавшаяся в годы их совместного учения в Петербургской консерватории, продолжалась в течение всей жизни.



Прошло несколько лет. Музыкальные сочинения Прокофьева поражали слушателей, вызывали жаркие споры.

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