Cочинение «Симфония ми-бемоль мажор Йозеф Гайдн »

В творчестве Гайдна окончательно сформировался симфонический цикл. Симфония — произведение циклическое. Слово цикл», «цикличность» означает многочастность произведения. Из нескольких частей состоят сонаты, симфонии, квартеты, квинтеты, концерты, трио. В отличие от небольших пьес, песен, танцев, выражающих обычно какое-то одно настроение, циклическое произведение передает различные чувства и мысли.



Слово «симфония» древнегреческого происхождения, оно означает, как уже упоминалось, «созвучие», «согласие». Долгое время симфонией называли любое благозвучное сочетание звуков.



Позднее это слово приобретало различные значения. Так, симфонией называли и вступление к оркестровой танцевальной сюите, и оркестровые вступления в операх. В самостоятельное концертное произведение симфония превратилась в XVIII веке. Наиболее важная роль в формировании этого жанра принадлежит чешским композиторам так называемой «мангеймской школы» — музыкантам симфонического оркестра в немецком городе Мангейме (в то время лучшего оркестра в мире).



Длительный путь развития прошел жанр симфонии и в творчестве Гайдна. И лишь его зрелые симфонии подучили наиболее совершенную, классическую форму и окончательно оформились в четырехчастный цикл с определенной последовательностью частей.



Первая часть симфонии идет в быстром темпе и звучит чаще всего энергично, взволнованно. (Данный материал поможет грамотно написать и по теме Симфония ми-бемоль мажор Йозеф Гайдн. Краткое содержание не дает понять весь смысл произведения, поэтому этот материал будет полезен для глубокого осмысления творчества писателей и поэтов, а так же их романов, повестей, рассказов, пьес, стихотворений. ) Вторая часть — медленная. Ее музыка передает лирическое настроение человека, то светлое и умиротворенное, то печальное или сосредоточенное. Третья часть — менуэт. Уже самое название говорит о ее танцевальном, оживленном характере. Менуэт — один из самых любимых танцев эпохи Гайдна. Введение в симфоническую музыку свидетельствует о его популярности. Четвертая часть, или финал, — последняя, заключительная часть произведения. Здесь вновь возвращается быстрый темп. Очень часто финал имеет танцевальный характер и передает ликующе-праздничное настроение.



Так строил свои симфонии Гайдн, а также и его великие современники — Моцарт и Бетховен. Композиторы следующих поколений продолжали развивать традиции классической симфонии, расширяя и обогащая ее содержание и форму.



Симфония рассчитана на массовую аудиторию. Это вызвано большим масштабом произведения, силой звучания, так как исполнителем симфонии является симфонический оркестр.



Состав оркестра также установился в творчестве Гайдна. Его основу составляют четыре группы инструментов.



В струнную, ведущую группу оркестра входят скрипки, альты, виолончели и контрабасы.



Деревянную группу составляют флейты, гобои, кларнеты (Кларнеты Гайдн использует далеко не во всех симфониях. Так, из двенадцати «Лондонских симфоний» они звучат лишь в пяти), фаготы.



Группа медных духовых инструментов у Гайдна состоит из валторн и труб. Из ударных инструментов Гайдн использовал в оркестре только литавры (Литавры представляют собою два полушария с натянутой кожей, по которой ударяют двумя палочками. Литавры настраивались в то время на тонический и доминантовый звуки основной тональности. Исключение составляет двенадцатая «Лондонская симфония», соль мажор («Военная»). Помимо литавр Гайдн ввел в нее треугольник, тарелки, большой барабан).



Симфония Гайдна ми-бемоль мажор — одна из двенадцати «Лондонских симфоний». Она начинается с тремоло литавр, поэтому и вся симфония получила название «Симфонии с тремоло литавр» (со временем названы были и некоторые другие симфонии Гайдна, например «Прощальная», «Детская», «Медведь», «Часы», «Военная», «С ударами литавр»).



Симфония имеет светлый, жизнерадостный характер. Ее темы близки народным немецко-австрийским и хорватским (Хорваты — одна из южнославянских народностей) мелодиям.



В симфонии четыре части. Первая часть — быстрая, Allegro con spirito (быстро, с воодушевлением). Вторая часть медленная, Andante (неторопливо). Третья часть — оживленный менуэт. Четвертая часть — финал, Allegro con spirito.



У Гайдна установилась не только последовательность частей симфонии. Определились также характер и строение (или форма) каждой части.

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