Cочинение «Симфония о народном подвиге»

Блокада… это слово до сих пор болью и горем отзывается в сердцах жителей Ленинграда.



Академик Лихачёв, переживший все ужасы жизни в блокадном городе, писал: «Человеческий мозг умирал последним. Когда переставали действовать руки и ноги, пальцы не застёгивали пуговицы, не было сил закрыть рот, а кожа чернела и обтягивала зубы – мозг продолжал работать… Люди писали дневники, философские сочинения, научные работы и проявляли необыкновенную твёрдость»



И именно в это и появилась седьмая, Ленинградская симфония Шостаковича – симфония о народном подвиге.



«Я вступил добровольцем в ряды народного ополчения. До этого я знал лишь мирный труд. Ныне я готов взять в руки оружие. Спасти человечество от гибели можно, только сражаясь» – писал Д. Д. Шостакович



5 июля 1941 года, получив ответ на просьбы об отправке на фронт.



Казалось, что о сочинении музыки не может быть и речи. Вместе с бригадой Консерватории он работал на оборонительных рубежах: рыл противотанковые рвы, потом вошёл в пожарную команду для дежурств на крыше Консерватории.



У Шостаковича сомнений не было: хотел делать и делал всё, что требовала война, сразу отодвинувшая в далёкое прошлое недавнюю мирную жизнь.



Потом Дмитрия Дмитриевича назначили руководителем музыкальной части театра народного ополчения. Первое выступление в Летнем саду перед бойцами, отправлявшимися на фронт, открылось монологом Александра Невского в исполнении Александра Черкасова, затем шли сатирические сценки «Дует Гитлера и Геринга», «Сон в руку», частушки. Музыку подбирал Шостакович.



Очевидной была необходимость песни. Её ждали. Она представлялась самым нужным, если не единственно нужным, жанром.



«Материалом» для Шостаковича становился сам Ленинград: где бы ни бывал, чтобы ни делал, композитор жадно впитывал атмосферу города.



Он ощущал не только изменение облика Ленинграда – менялась психология людей: в жизнь входило осознание постоянной опасности, из чёрного ритмичного рокота вражеских самолётов рождалось «тема нашествия», конкретно осязаемая, зрительно вылепленная. Её ещё не было на нотном листе, но она уже существовала, когда смерть нависла в пламени, вое сирен, в поразительном ощущении красоты Ленинграда, опалённого пожарами.



Сперва Шостакович писал сочинение для солиста, хора и оркестра, но вскоре понял, что «именно симфоническая музыка «выражала задуманное значительно сильнее. Такая скорбь, когда уже и слёз не осталось… Истинная человеческая любовь»»



29 августа был завершён эскиз первой части седьмой симфонии; третьего сентября – чистовая партитура. Восьмого сентября Шостакович наметил эскиз второй части, и, спустя девять дней, согласился выступить по радио, объявив о военном сочинении.



Было ясно, что оно получается не как первоначально задуманная одночастная поема, а как многоплановое полотно о народе на войне. Семнадцатого сентября Берггольц помогала Шостаковичу составить текст его речи-обращения, заканчивавшегося словами: Я работаю сейчас легко и быстро. Мысль моя ясна, и творческая энергия неудержимо заставляет меня двигать моё сочинение к окончанию. И тогда я снова выступлю в эфире со своим новым произведением и с волнением буду ждать строгой, дружественной оценки моего труда. Заверяю вас от имени ленинградцев, работников культуры искусства, что мы непобедимы, и что мы всегда стоим на своём боевом посту».



Весть о работе Шостаковича над симфонией в условиях блокады ободряла слабых, помогала побеждать страх, указывала путь, по которому должно идти искусство серьёзных монументальных форм, убеждала в необходимости, актуальности такого искусства.



29 сентября Шостакович закончил третью часть, а на следующий день был эвакуирован на военном самолёте, хотя отмечал при этом, что «в Ленинграде я был бы гораздо полезней».



Четвёртую часть завершал в Москве и Куйбышеве. Сочинение финала пошло интенсивней во время наступления советских войск под Москвой, закончившегося разгромом фашистов – вот что определило трубный глас финала, его мощную коду: выстоим, победим. Завершив симфонию 27 декабря 1941, Шостакович вывел на титульном листе: «Посвящаю городу Ленинграду». Ленинградской, а ещё теплее «ленинградкой», вскоре – на века – назвали симфонию.



9августа состоялось первое исполнение Седьмой симфонии в Ленинграде. Дирижировал Элиасберг. Чтобы гитлеровцы не помешали концерту, весть о котором потом облетит весь мир, ленинградские контрбатарейщики получили приказ вступить с противником в артиллерийскую дуэль и отвлечь его силы. И в районе Большого зала филармонии тогда не упало ни одного вражеского снаряда.



Вот что писала о симфонии и её авторе Ольга Берггольц: «Помню, как на сверхъестественные овации зала, вставшего перед симфонией, вышел Шостакович – с лицом подростка, худенький, хрупкий, казалось ничем не защищённый. А народ стоя всё рукоплескал и рукоплескал сыну и защитнику Ленинграда, и я глядела на него, мальчика, хрупкого человека в больших очках, который, взволнованный и невероятно смущённый, без малейшей улыбке, неловко кланялся, кивал головой слушателю, и думала: «Этот человек сильнее Гитлера».



Так что же дала ленинградцам музыка Шостаковича? Лучше всего ответит на этот вопрос Татьяна Митина, пережившая все ужасы блокады.



«Люблю Шостаковича, – пишет она. – Поражает его Седьмая симфония. И не только музыкой (она прекрасна), но и временем создания. Слушаю – и каждый раз думаю об одном: «Да, мой народ невозможно победить!».



В чём смысл человеческой жизни.



Новорожденный похож на чистый холст бумаги. Он никакой. Не плохой, не хороший, просто никакой.

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