Cочинение «Симфония си минор Бах »

«Симфония» си минор (№ 15) отличается своей лирической взволнованностью, подвижностью. Ее теме присуща характерная интонация горестной мольбы.



Как и во всех остальных «симфониях», первое проведение темы дано не в виде одноголосного запева (подобно инвенциям), но сразу же двухголосно. При втором проведении темы в нижнем голосе противосложение в точности повторяется, удерживается. Такое противосложение называется удержанным. Третье проведение поручено среднему голосу, но здесь тема звучит не полностью.



Небольшая интермедия (арпеджированные пассажи) приводит ко второму разделу «симфонии», где тема звучит в иных тональностях (ре мажор, ля мажор, ми минор).



С возвращением си минора начинается третий раздел «симфонии». На этот раз тема не появляется ни разу, а развиваются ее отдельные обороты, мотивы противосложения и интермедий. Длительное звучание основной тональности завершает «симфонию», придавая ей тем самым трехчастную форму.



Полифоническое мастерство великого Баха вызывает удивление не только изобретательностью и разнообразием тематического развития, но и глубокой выразительностью музыки, основанной часто на развитии одной темы.