Cочинение «"Символическое значение образов животных в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина"»

Сказки - один из литературных жанров и в то же время один из видов народного творчества. По тематике можно выделить сказки бытовые и сказки о животных. Салтыков-Щедрин является автором “Сказок для детей изрядного возраста”. Большинство сказок Щедрина можно отнести именно к сказкам о животных: “Карась-идеалист”, “Орел-меценат”, “Премудрый пискарь”, “Коняга” и другие.

Обычно в русских народных сказках о животных героями являются звери (медведь, волк, лиса, заяц и т. д. ), наделенные одинаковыми, общепринятыми чертами характера. Заяц трусливый, лиса хитрая, волк жадный, глупый, медведь неуклюжий, добродушный. Салтыков в своих сказках дополняет эту характеристику, присваивает этим зверям социальный статус; заяц — обыватель, медведь - властитель, орел — самодержец, вороны - крестьяне, пискарь - мелкий чиновник и т. д.

В сказке “Карась-идеалист” автор использует необычных главных героев, рыб: карася, ерша и щуку. В отличие от обычных сказочных зверей, читатель не знает, какими характерами могут обладать эти животные. Но автор сразу поясняет, почему карась - рыба, склонная к идеализму, а ерш - к суете и вечному беспокойству за собственную жизнь. Щука -начальница, головни - подвластные ей люди.

Многие произведения Салтыкова-Щедрина написаны при помощи эзопова языка, иносказательно, и, конечно, сказки не исключение. Это объясняется тем, что сказки Салтыкова - сатирические произведения, направленные против общественных пороков, и под масками животных автор высмеивает не одного конкретного человека, а особый тип людей. Так карась - сатира на людей, мечтающих об общественном благе и ничего для улучшения жизни народа не предпринимающих. А пруд, в котором происходит действие сказки, - аллегория на всю Россию.

В другой сказке, “Орел-меценат”, автор также иносказательно изображает общество, отношения в нем между богатыми помещиками - орлами и бедными крестьянами - воронами. В этой сказке часть героев-животных наделяется обычными для них качествами. Например, сорока - гадалка, соловей - музыкант, сова - ученый. Но вот вороны предстают перед нами в ином качестве. Хотя, если вдуматься, кем еще могут быть птицы, постоянно размножающиеся и издревле считающиеся глупыми, как не крестьянами. А дятел вполне может быть историком.

В этой сказке более выражена социальная принадлежность героев, потому что, в отличие от сказки “Карась-идеалист”, где автор обращает внимание читателей на образ мыслей некоторых людей и отношения между властью и подчиненными, здесь автор высмеивает отношения между классами и поведение определенного круга людей (помещиков). Поэтому и необходимо было наделить животных точной классовой принадлежностью. Так как под масками животных скрываются люди, Салтыков-Щедрин наделяет птиц, помимо их обычных занятий, еще и человеческими обязанностями: чижик носит воду, дятел не только стучит весь день, но еще и историей занимается, снегирь выпускает “Вестник леса”, воронята учат азбуку и даже орел учится грамоте. В этой сказке животные более очеловечены. Если в сказке “Карась-идеалист” щука расправляется с карасем, просто глотая его, то в сказке “Орел-меценат” дятла сажают за решетку.

Сказки о животных Салтыкова-Щедрина - сатирические произведения. Каждое животное в них - аллегория на целый класс или тип людей, отношения между ними изображают отношения между людьми или межклассовые отношения, и, смеясь над поступками животных, автор высмеивает все общество.