Cочинение «Синица и термометр»

В этот день, как и конечно, я пришел со школы домой и сел за компьютер. Уроков было задано немного, и я решил поиграть. Но неожиданно мое внимание привлек странный стук, который слышалось из балкона. Там у нас кормушка для птиц, но на этот момент в ней корма не было, но не было и птиц. Постукивание длилось. Мне стало жутко: в квартире никого, я в случае чего призывать на помощь никого. Я на цыпочках начал приближаться к балконному окну. Уже посреди комнаты я понял, в чем дело. На термометре за окном висела синица и постукивала по оконному стеклу. Наверное, она меня не видела сквозь стекло, поэтому не испугалась и продолжала стучать. Которой же надо быть цепкой, чтобы содержаться на термометре. Солнце щедро освещало синицу. Я рассмотрел ее зеленоватую спинку, желтое брюшко, разделенное вдоль черной полосой. В синице были черные, с металлическим блеском глава, шея, горло, белые «щечки». Я сделал еще несколько шагов к балконной двери, но синица вспорхнула и полетела прочь.



Я посмотрел на термометр. Несмотря на те, что на него падал солнечный лучи, ртутный столбик показывал минус десять. Мой взгляд упал на пустую кормушку. Возможно, синица таким образом напоминала мне, что настало время птичьего обода? Я оделся, вышел на балкон, насыпал в кормушку семян. Мы специально покупаем на рынке семян для птиц. Положил еще несколько кусочков сала. Синицы, чтобы вы знали, лакомятся им. Возвратив в комнату, я начал наблюдать за кормушкой. Синицы летели одна за одной, а вот воробьи не отваживались приблизиться к семенам. Они сидели поодаль, оттопырившись, на балконных перилах и словно притворялись, что вся эта суета их не обходит, все это им безразлично. Но потом, выбрав момент, воробьи дружно бросались к кормушке, и уже тогда синицам приходилось терпеливо ждать на свою очередь.



Я сел за компьютер. Время от времени посматривал в окно. И улыбался.