Cочинение «Синкретизм греческой мифологии»

Синкретизм греческой мифологии

13 Фев

2011



Миф в переводе с греческого – «слово». Это наиболее ранняя форма понимания окружающего мира и самого себя. Миф – это описание событий, которые нельзя понять с помощью обычной логики.



Возникновение мифологических представлений относится к очень ранней ступени развития человеческого общества. Зависимость человека этого времени от непонятных для него природных и общественных сил, его бессилие перед ними находили свое выражение в фантастических, мифологических представлениях о природе и о способах воздействия на нее. Миф – это коллективное бессознательное творчество по законам воображения.



Мифы в большинстве случаев представляют собой рассказы о происхождении тех или иных предметов, явлений природы, обычаев, установлений, наличие которых играет значительную роль в общественной жизни. Предметом мифа являются и небесные светила – солнце, луна, созвездия; миф повествует об их приходе на небо и о том, как создавалась их форма, направление движения и. т. д. Значительную роль во всех этих рассказах играют животные и мотивы превращения.



Человеку в первобытнообщинной формации являлись наиболее понятными и близкими именно общинно-родовые отношения, и поэтому самым убедительным для него разъяснением природы было объяснение с помощью родственных отношений – вот почему вся природа оказалась огромной родовой общиной, представители которой являлись живыми существами и находились в тех или иных родственных отношениях (объяснял незнакомое с помощью знакомого).



Периоды мифологии :



1) доолимпийские – основа античной мифологии, порожденная еще периодом матриархата (все окружающее человек мыслит движимым непонятными силами, земля – основа мифологии, источник и кормилец всего мира – хтонизм, фетишизм, анимизм). В развитом анимизме трансформация демона или бога приводит к антропоморфизму.



2) олимпийские – связанный с централизацией мифологии вокруг горы Олимп и переходом к строгому героизму (ранняя классика и поздний героизм). Один главный бог – Зевс. Появляются боги нового типа, женские божества получили новые функции в связи с эпохой патриархата. Остаются, правда, фетишистские элементы – волоокая Гера и т. д. Возрастает роль людей в мифах: Ахилл ругает Аполлона за укрывательство Гектора.



В период поздней классики миф теряет свое "священное" значение, высвобождаются заключенные в нем элементы научной мысли и художественного творчества. Мифология становится достоянием искусства.



Трилогия Эсхила «Орестейя» единственная целиком дошедшая до нас трилогия. Уже по своей драматической структуре "Орестея" гораздо сложнее прежних трагедий: в ней использован третий актер, введенный молодым соперником Эсхила Софоклом, и новое устройство сцены – с задней декорацией, изображающей дворец, и с проскением. Сюжет "Орестеи" – судьба потомков Атрея, над которыми тяготеет проклятие за ужасное преступление их предка. Атрей, враждовавший со своим братом Фиестом, убил его детей и угостил Фиеста их мясом.



В роду Атрея не прекращаются поэтому тяжелые преступления, порожденные демоном мщения Аластором: сын Атрея Агамемнон приносит в жертву богам свою дочь Ифигению, жена Агамемнона Клитеместра (или Клитемнестра) убивает своего мужа с помощью Эгисфа, оставшегося в живых сына Фиеста; сын Агамемнона Орест мстит за отца, убивая мать и Эгисфа. До Эсхила сказания эти уже неоднократно разрабатывались в греческой поэзии: о них упоминается в "Одиссее", они входили в состав киклической поэмы "Возвращения" (стр. 69); среди заглавий хоровых стихотворений Стесихора имеется "Орестея". Дельфийская религия, боровшаяся с институтом родовой мести, восприняла миф об Оресте, придав ему соответствующую концовку во славу дельфийского бога: после того как Орест убил свою мать, он был "очищен" Аполлоном; благодаря этому божественному вмешательству, родовое проклятие потеряло силу, и цепь преступлений оборвалась. Эсхил сохранил в "Орестее" проблему прекращения родовой мести, поставленную дельфийской" версией мифа, но разрешил ее по-новому, не удовлетворяясь дельфийским ритуальным "очищением".



Первая часть трилогии – "Агамемнон". Здесь изображается преступление Клитеместры. Действие трагедии происходит в Аргосе, перед дворцом Агамемнона, и начинается в тот момент, когда огни, зажженные на горных вершинах Греции, возвещают о падении Трои. Все искусство поэта направлено к тому, чтобы с самого начала трагедии создать настроение надвигающейся неотвратимой беды, и каждая новая радостная весть о возвращении Агамемнона вызывает нарастание тревоги. Двусмысленные речи и темные намеки Клитеместры предвещают недоброе, хор артосских старцев поет мрачные песни о мстительном божестве, о жертвоприношении Ифигении, победное ликование ‘переходит в скорбное и гневное изображение ужасов троянского похода, в котором эллинская рать погибала "ради чужой жены", из-за личной обиды Менелая и Агамемнона. Даже глашатай, сообщающий о приближении царя, явившийся в город как "добрый вестник", вынужден принести печальное известие о катастрофе, которая постигла на море значительную часть возвращающегося греческого флота.



Хор предается размышлениям о том, что преступление неизбежно порождает новые преступления, а Правда предпочитает светить в закопченных хижинах, отвращая взоры от осыпанных золотом чертогов, богачей. И как бы в ответ на эти мысли хора, являющегося здесь выразителем убеждений самого Эсхила, Агамемнон въезжает на победной колеснице и, словно восточный царь, торжественно вступает в дом по пурпурному ковру – навстречу своей судьбе. Зловещая атмосфера достигает наибольшей напряженности в сцене видения пленной троянской пророчицы Кассандры: перед ее очами проходит и старинное злодеяние Атрея и подготовляющееся в стенах дома убийство Агамемнона, которого жена убьет в бане ударом топора, и ее собственная гибель от руки той же Клитеместры.



Наконец, изнутри дома раздается предсмертный крик, Агамемнона. Отныне Клитеместра и ее возлюбленный Эгисф будут царить в Аргосе, но хор отказывает им в признании, угрожая грядущим мстителем Орестом. Этим кончается первая часть трилогии. Идея наследственного проклятия сохранена здесь в полной силе, но проклятие, как всегда у Эсхила, действует через сознательную волю людей. Властный образ Клитеместры, мстящей мужу за убитую дочь и желающей доставить царство своему возлюбленному, подан чрезвычайно ярко; четко очерчены и другие действующие, лица, даже второстепенные.



Вторая драма трилогии – "Xоэфоры" ("Приносительницы возлияний"). Выросший на чужбине Орест возвращается в Аргос, чтобы отомстить, по повелению оракула Аполлона, за смерть Агамемнона. Возникает моральный конфликт: долг мести за отца требует нового ужасного преступления, убийства матери. Начало трагедии развертывается у могилы Агамемнона: там Орест встречает свою горюющую сестру Электру и хор рабынь; их послала Клитеместра совершить возлияние у могилы, так как была испугана мрачным сновидением. Происходит сцена "узнания"; Электра признает в чужеземце своего брата.

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