Cочинение «Система искусств и художественная литература в ХІХ столетии»

В ХІХ ст. продолжался расцвет музыки, роль которой в культурном процессе эпохи была чрезвычайно большой. Абстрагируясь от прямого отображения жизни, она способна вызвать целостность и чувственную конкретность переживаний. В музыке заложена эстетичная потенциальная возможность эмоционально влиять на внутренний мир человека, воссоздавать жизнь во всей ее сложности и диалектике развития. В ХІХ ст. музыка дала человечеству таких гениальных композиторов, как Л. ван Бетховен, Ф. Шуберт, Р. Вагнер, Ф. Шопен, Дж. Россини, Дж. Верди, Ж. Бизе, Г. Берлиоз, П. Чайковский, Мусоргский. Именно тогда Николай Лысенко начал украинскую национальную композиторскую школу, а в конце столетия создал знаменитые оперы «Тарас Бульба» (1890) и «Наталка Полтавка» (1899). Из пространственных искусств в ХІХ ст. преобладает живопись.



В произведениях художников-реалистов жизненные темы и социальная проблематика выступают визуально зримыми. Скажем, в России художники так выразительно изображали страдание народа, что вельможные организаторы выставок не только были шокированы, а и запретили выставлять такие полотна для созерцания «приличному обществу». Итак авторы были вынуждены переезжать с места на место, перевозя, «передвигая» (отсюда - передвижники) и свои работы. К передвижникам принадлежали И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Перов, В. Маковский, И. Шишкин, В. Васнецов и др. Особенно отличается станковая живопись, значение которой чем-то подобна роли романа в художественной литературе, способного к широкому и детальному изображению событий и явлений конкретной жизни человека и общества. Ситуация в других видах искусства немного изменилась.



Так, архитектура, которая раньше определяла художественное лицо той или той исторической или художественной эпохи, от второй четверти ХІХ ст. начинает терять свою ведущую роль в системе искусств. С одной стороны, архитектура Европы в ХІХ ст. чувствительно изменилась. Так, в большинстве городов улицы стали значительно более широкими и прямыми, подобными современным. И вдобавок исчезли традиционные крепостные стены, ведь при тогдашнем развитии артиллерии они представляли интерес скорее не для военных, а для почитателей старины, подобно тому, как ныне привлекает туристов грозное военное сооружение - Великая Китайская стена. С того времени в городах стали преобладать каменные, а не деревянные здания. В этом вы можете убедиться сами: большинство памяток архитектуры, которые ныне охраняются государством, сооружены именно в ХІХ ст.



Но со временем «реабилитировалась» не только Эйфелева башня, которая ныне, как и Собор Парижской Богоматери, является гордостью и символом Парижа, а и донимающее выражение «гвоздь сезона», которое стало комплиментом в адрес чего-то или кого-то и имеет значение «главнейшая новинка определенного промежутка времени или мероприятия». Например, говорят, что украинский самолет «Мечта» - гвоздь сезона определенного международного авиашоу. Однако почти до конца ХІХ ст. архитектурные сооружения чаще всего характеризовались эклектичным использованием разных стилей. В художественной промышленности также преобладала вульгарная показательная роскошь. Вместе с тем следует указать, что уже во второй половине столетия, особенно в Англии, делают первые попытки найти пути создания нового, органического стиля для художественной промышленности.

В ХІХ ст. художественная литература стала общепризнанной королевой искусств. Однако не все ее роды и жанры были в одинаковом положении. Если эпоха романтизма (1820- 1830-е годы) обозначена господством лирики, то для эпохи реализма (1830- 1860-е годы) характерно доминирование эпоса, особенно социального романа. Конечно, были попытки применить лирику в художественной системе реализма.

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