Cочинение «Сияло солнце, блестел песок...»

Как прошло лето? Простой вопрос. Вот сижу и думаю: о чём написать?

Лето я провёл в деревне у бабушки и у дедушки. Они живут в деревне Смак Корса Арского района. Деревня у нас большая, люди живут добрые, отзывчивые.

Как-то я поехал купаться со своим другом. Около деревни течёт река Кесмес. Друга зовут Рамиль, он из Нижнекамска. Купались, загорали. Вода тёплая, мягкая, как будто на море. Потом мы поехали домой. Бабушка переживает, если я не вернусь к обеду.

Прошло лето. За окнами уже осень. А я сижу и думаю о лете. Вроде в том, что я поехал купаться ничего сверхестественного нет. Но для меня очень важно, что там был мой друг, сияло солнце, блестел песок и был наш весёлый смех.