Cочинение «Скандинавская мифология»

Благодаря скандинавской мифологии до нас дошли древние мифы, в давние времена общие для норвежцев, шведов, датчан, исландцев, голландцев и англосаксов. Два основных литературных источника скандинавских мифов - «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда». Некоторые исследователи полагают, что постоянный эпитет героя «Энеиды» переводится не как «благочестивый», а как «верный». Эней верен своим друзьям, своей идее объединения, а главное — своему долгу.



Путаница с авторством «Эдд» усугубилась еще и из-за переводчиков, которые многое меняли. Они заменяли архаическую лексику более современной. Так же обстоит дело с порядком строф и строк в песнях. Строфы перетасованы, сокращены или наоборот увеличены. Таким образом, восстановить первоначальную языковую форму песен невозможно. Что слово «Эдда» значило первоначально — в точности неизвестно. В Средние века так называлась книга, написанная в 1222-1225 гг. знаменитым исландским историком и поэтом Снорри Стурлусоном (1178-1241). На одной из рукописей его произведения есть надпись: «Книга эта называется Эдда, ее составил Снорри Стурлусон». Возможно, что она была названа так самим автором.



Книга эта представляет собой учебник поэтического искусства и содержит обзор языческой мифологии (в той мере, в какой эта мифология была основой поэтической фразеологии). Обзор поэтического языка с многочисленными иллюстрациями из старых исландских авторов и образцы стихотворных размеров составляют вместе целую поэму. Книга эта была учебником того вида поэтического искусства, которое издавна процветало в Исландии и называлось поэзией скальдов, или скальдической поэзией.



Книга Снорри Стурлусона получила название «Эдда», что, скоре всего, означает «поэзия, поэтика». Другие этимологии этого слова слишком примитивны.



В XVII в. — в эпоху скандинавского «ученого Ренессанса» в Дании и Швеции пробудился интерес к древним памятникам. В Исландии — тогда датской колонии — стали усиленно собирать древние рукописи.



В одной рукописи содержалось собственно переложение мифов. Некоторые исследователи того времени сочли, что Стурлусон набрался мудрости от чернокнижника Сэмунда Мудрого. После исследования рукописей «Старшую Эдду» с изложением мифов стали называть «Эддой Сэмунда», а Стурлусона объявили автором «Младшей Эдды».



Именно из этих книг почерпнуты сведения о скандинавской мифологии, о ее пантеоне и эсхатологии (видении гибели мира), которые дали богатейшую пищу для литературных последователей, художников, композиторов.



Древние скандинавы, как и все прочие народы, не раз пытались объяснить происхождение мира. Существует несколько противоречивых мифов о его начале.



Всеотец и Мировая Бездна



По одной версии, в начале всего был Всеотец, который жил во все времена и имел абсолютную власть над своим царством. Он создал небесный мир, землю, небосвод и род человеческий.



Согласно другому мифу в начале была Мировая Бездна - Ги-нунгагап. На севере ее находилась холодная, туманная, пустынная страна — «темный мир». На юге распологалась жаркая местность — «огненная страна». Там властвовал огненный великан Сурт, вооруженный пламенным мечом. Посредине бил великий источник всех рек - «кипящий котел». Воды источника были ядовиты. Когда река застыла, на поверхности льда образовался ядовитый иней. Из инея возник великан, обликом схожий с человеком. Звали его Имир или Аургельмир. От него пошло племя великанов инея.



Имира вскормила молоком первозданная корова Аудумла («кормилица»). Из соленых ледяных глыб она языком вылизала человека. Это был Бури - «родитель», красивый, высокий, могучий. Сыном его был Бор, который взял в жены великаншу Бестлу. Сыновьями Бора и Бестлы были Один, Вили и Be.



Сыновья Бора поссорились с древним великаном Имиром и убили его. Из раны хлынул такой поток крови, что в нем утонули почти великаны. Остались только Бергельмир («ревущий, как медведь») и его жена. Братья сделали из тела великана землю, из крови его были сотворены море и все воды, а из костей и зубов — горы, валуны и камни. Выползли из земли карлики-цверги, похожие на маленьких человечков.

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