Cочинение «Сказание о создании ночи (по индийскому мифу)»

Мне очень нравится читать мифы и легенды разных стран и народов. Как по-разному и в то же время как похоже древние люди, живущие в разных местах, представляли себе строение мира и человека, причины смены времен года, смену дня и ночи, возникновение ветра, огня, воды, воздуха.



Очень необычными и интересными мне кажутся мифы Древней Индии. Много тысяч лет назад индийцы совсем по другому определяли причины возникновения многих стихийных и природных явлений. Их мир, как и у других народов, был населен всемогущими богами — создателями всего живого на земле, в том числе — и человека.



По мнению древних индийцев, первых людей звали Яма и Ями. Тогда еще не было создано ночи, и над землей целый день светило солнце. Да, в общем-то, и дней никаких не было, потому что их нечем было разделить, ограничить. А значит, речь идет о временах, когда на земле не существовало самого Времени. Но это продолжалось до тех пор, пока Яма не умер. Долго оставалась безутешной его сестра Ями, «не было конца ее горю», не помогали никакие уговоры. И тогда, чтобы притупились горе и боль девушки, решили боги создать ночь. Прошла ночь, наступил следующий день, и Ями утешилась, потому что не зря говорят: «Утро вечера мудренее». А древние индийцы считали, что «череда ночи и дня приносит забвение горя».



Я считаю, что боги поступили мудро, потому что днем человек работает и утомляется, а ночью — отдыхает. Все в мире взаимосвязано, и не согласиться с этим нельзя.



Сочинение Мифы - Разное



Готовое сочинение: - Сказание о создании ночи (по индийскому мифу) (2)



Мифы — это рассказы, рожденные народной фантазией, в которых люди объясняли различные явления жизни.



Древнеиндийский миф «Сказание о создании ночи», с которым мы недавно познакомились на уроке литературы, дает нам представление о некоторых особенностях верований древних индийцев, которые по-своему стремились истолковать происхождение некоторых явлений, например смены дня и ночи, рассказать о значении времени в человеческой жизни.



Согласно этому мифу, первыми людьми на земле были брат и сестра, которых звали Яма и Ями. Когда брат умер, сестра бесконечно оплакивала его, «проливала безутешные слезы, и не было конца ее горю», потому что тогда еще не было ни дня, ни ночи, и на все уговоры она отвечала: «Но ведь он умер только сегодня!» Боги поняли, что так она никогда не успокоится, и сказали: «Так она его никогда не забудет! Давайте сотворим ночь!» И они создали ночь. А когда ночь прошла, настало утро. Утром Ями утешилась и забыла о своем горе. Потому индийцы говорят: «Череда ночи и дня приносит забвение горя».



Интересно, как мудрость, заключенная в мифе «О создании ночи», перекликается с русскими пословицами и поговорками: «Утро вечера мудренее», «Время лечит». Такие пословицы, как и мифы, возникли в глубокой древности как один из видов словесного искусства. И в них также отражены попытки народа понять и объяснить различные явления действительности. А еще мифы очень похожи на сказки, но если сказки — это вымышленные приукрашенные рассказы, то в мифах говорится о том, во что наши далекие предки свято верили. В них заключена первооснова культуры и глубокая мудрость всего человечества.