Cочинение «Сказка понятие обобщающее»

Наличие определенных жанровых признаков позволяет отнести то или иное прозаическое произведение к сказкам. Жизнь сказки – это непрерывный творческий процесс. В каждую эпоху происходит частичное или полное обновление сказочного сюжета. И на примере сказки П. П. Ершова «Конек-горбунок» мы проследим проявление народных традиций в литературной сказке. П. П. Ершов еще будучи гимназистом увлекался фольклором. «Среди стариков он внимательно прислушивался к рассказам о поверьях, обычаях, жизни русского народа». В 1834 году сказка Ершова предстала на суд взыскательной публики и до сих пор является образцом литературной обработки народной сказки. В чем же ее особенность? На мой взгляд в отношении писателя к форме повествования: здесь ощущается влюбленный в свое дело русский сказочник, а не просто писатель, интерпретирующий сказку.



Кроме того, «Конек-горбунок» состоит из ряда сказочных сюжетов, которые появляются в народных сказках. Например:



Отец поручает трем сыновьям оберегать свое добро, а выполняет это младший сын (в народной сказке это вариация конфликта главного героя с социальными силами – предательство старших братьев или тема несправедливого раздела имущества).



Чудесный конь помогает положительному герою.



Перо чудесной птицы приносит горе и т. п.



Все эти мотивы встречаются в сказках «Сивка-бурка», «Свинка – золотая щетинка», «Жар-птица и Василиса-царевна».



Ершов в сказке удивительно точно передает мифическое мироощущение народа. Уже с первых строк мы видим не невежественный русский народ, с ограниченным кругозором, а ум способный мыслить возвышенно, величественно. Ершов не просто говорит, что в такой-то семье живет такой-то мужик, а выносит повествование за рамки обыденности на какой-то вселенский простор:



За горами, за лесами,



За широкими полями,



Против неба – на земле,



Жил старик в одном селе.



Село – это частичка вселенной, но автор показывает и более реальную жизнь крестьянского народа:

Братья сеяли пшеницу



Да возили в град-столицу:

Знать, столица та была



Недалече от села.



В сказке по народному показаны и праздничные стороны крестьянского труда



Чистить коней начинает,



Умывает, убирает,



Гривы длинные плетет,



Разны песенки поет …







А убрав их в оба чана



Нацедить сыты медвяной



И насыпал дополна



Белоярого пшена



Сказочный мир Ершова органично слит с крестьянской повседневностью и даже волшебные, сказочные образы обладают земной красотой, земными чертами.



Например, Жар-птица – это ветер, облако, молния плюс жар в крестьянской печи, рыжий петух за околицей. С ней связан и образ зарницы (когда над хлебным полем вспыхивают огоньки).



Царь-девица живет в сказочном золотом дворце, этот мотив тоже взят из народного фольклора, точнее периода языческих поверий о дворце бога – Ярилы .



Подъезжают; у ворот



Из столбов хрустальный свод;



Все столбы те завитые



Хитро в змейки золотые,



На верхушках три звезды,



Вокруг терема сады,



На серебряных там ветках

В раззолоченных во клетках



Птицы райские живут.



Ершовский Иванушка – типичный персонаж русского фольклора. Он дурачит окружающих, разыгрывает из себя глупца. Он не жаден, ему не нужны деньги, почести и слава. Среди других героев Иванушка-дурачок, самый свободолюбивый человек. Он простодушен, но правдив. В общении с царем он свободен и смел:



Чудно дело! Так и быть,



Стану царь тебе служить.



Только чур со мной не драться



И давай мне высыпаться,



А не то я был таков.

Образ Конька-Горбунка, можно сказать «двойник» Иванушки-дурачка. Иванушка-дурачок под своей глупость прячет качества, которые свойственны русскому богатырю, Конек-Горбунок – «паршивенький» жеребенок, который также таит все признаки могучего коня. Конек-Горбунок не только чудесный помощник (как в народной сказке), а еще и верный друг и товарищ.



Ершов сохраняет традиционные повторы в сказке (братья идут сторожить хлеба), совмещает народные и литературные традиции того времени.



Ершов уловил и воплотил в своей «волшебной сказке» самую суть народной культуры, которая связана с ранними языческими и с более поздними христианскими представлениями.



Биографическая справка



Ершов Петр Павлович - известный писатель (1815 – 1869), уроженец Сибири; образование получил в Петербургском университете; был директором тобольской гимназии. Печатал стихотворения в “Библиотеке для Чтения” Сенковского и в “Современнике” Плетнева . Известность доставила Ершову сказка “Конек-Горбунок”, написанная им еще на студенческой скамье и впервые напечатанная отрывком в 3 т. “Библиотеки для Чтения” 1834 г . , с похвальным отзывом Сенковского ; первые четыре стиха сказки набросал Пушкин, читавший ее в рукописи. “Теперь этот род сочинений можно мне и оставить”, – сказал тогда Пушкин. Великому поэту понравилась легкость стиха, с которым – говорил он – Ершов “обращается как с своим крепостным мужиком”. Вслед затем она вышла отдельной книжкой и при жизни Ершова выдержала 7 изданий; начиная с 4-го издания, в 1856 г . , она выходила с восстановлением тех мест, которые в первых изданиях заменены были точками. “Конек-Горбунок” – произведение народное, почти слово в слово, по сообщению самого автора, взятое из уст рассказчиков, от которых он его слышал; Ершов только привел его в более стройный вид и местами дополнил. Простой, звучный и сильный стих, чисто народный юмор, обилие удачных и художественных картин (конный рынок, земский суд у рыб, городничий) доставили этой сказке широкое распространение; она вызвала несколько подражаний (например, Конек-Горбунок с золотой щетинкой).

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