Cочинение «Сказки новых времен»

Одной из сторон романтизма явилось осмысление неустройства социальной жизни. Оно было своеобразным, основанным в большой мере на ощущениях, догадках, выливавшихся в фантастические сюжеты и образы. И все-таки это было именно, осмысление, приводившее порой к поразительным прозрениям. Романтики первыми показали, что человек может быть как бы лишен своей духовной природы и невольно выступать в совершенно чуждой самому себе роли, будто заколдованный какой-то вражьей силой. Они увидели, что созданное одними людьми может не только физически, но и духовно присваиваться другими, что человек может испытывать обманные чувства, т. е. полагать, что он их испытывает, хотя на самом деле это совсем не так. Романтики поняли, что репутация человека может не совпадать с его истинными качествами и что видимость может быть в глазах окружающих важнее, чем сущность. Они показали, что можно заложить свою душу. не за высшее знание, как это сделал Фауст, а просто за деньги и пользоваться при этом всеобщим уважением, и что бывает даже такое, когда тень человека, т. е. какой-то темный след, отблеск, отделившись от своего хозяина, командует и помыкает им.



Словом, многие художественные мотивы, развитые затем в реалистической литературе XIX и XX вв. , появились еще в начале прошлого столетия в произведениях романтиков в виде предчувствий и фантастических догадок.

Романтики стремились уйти от низменной прозы жизни в сферу высокой поэзии, вознести дух над действительностью, чтобы не загрязнять его обыденностью, возвысить до универсума. Но при этом они на свой лад показывали ту самую землю, от которой пытались уйти в просторы поэтических грез. Романтическая ирония вносила сомнение в неограниченности возможностей этого полета и помогала увидеть фантасмаго-ричность реальной жизни на земле.



Романтики в Германии немало способствовали демократизации литературы. Они нередко изображали не царей, вершащих судьбы истории, и не мифологических героев, от столкновений между которыми сотрясается земля, а самых обыкновенных людей с обычными чувствами, показывали мир повседневных забот, правда не столько на жизнеподобном, сколько на полуфантастическом уровне. Романтики разглядели скрытую ненормальность, кажущихся нормальными человеческих отношений. Открытие фантасмагоричности обыденного - их величайшая заслуга. Честь этого открытия принадлежит в первую очередь немецкому романтизму.