Cочинение «Скифские мифы и эпос»

Греческие писатели, в частности Геродот, донесли до нас отрывки скифских мифов, легенд и эпоса. Знакомо нам и имя родоначальника скифов Таргитая, которого греки при передаче одного из вариантов этой легенды превратили в своего героя Геракла. У различных племен степных скифов этот миф имел свои варианты. Известно кое - что и из сказочного цикла скифов. Таковы, например, фантастические рассказы о народах в конце торгового пути, о стерегущих золото грифонах и о похищающих его аримаспах, о женской болезни, ниспосланной энареям за оскорбление и разграбление аскалонского храма Афродиты, и т. п.



Геродот дает имена скифским богам и тут же поясняет их при помощи греческих названий божеств. Более всех, по его словам, почитают Табити греческую Гестию , т. е. богиню царского очага, Папая , приравниваемого к Зевсу . Его супруга Гея (Земля) у скифов именовалась Апи . Гойтосир скифов соответствует Апполону , Аргимпаса - небесной Афродите , одному из образов этой богини. Посейдон греков именовался Фагимосадом и почитался только у царских скифов. Имена скифских божеств почти все объяснимы от иранских корней. Двум божествам - Гераклу и Арею - не дается скифских имен. Впрочем сопоставляя легенды, нетрудно увидеть, что Геракл - это скифский Таргитай , бог родоначальник. Арей почитался в виде короткого меча - акинака . Познейшие писатели считали это название именем бога. Геродот утверждает, что только ему ставились алтари, а другие боги не имели алтарей, храмов, статуй. Арею воздвигались в каждом доме в виде огромных постоянно подновлявшихся куч хвороста. Кровавые жертвы ему приносились теми же животными, что и всем богам, но также в виде каждого сотого пленного железному акинаку, водруженному на таком алтаре. Жертвам на голову возливали вино. Их закалывали над чашей и кровь в ней несли и возливали на акинак Арея. У жертвы отрубали правую руку и бросали ее в сторону трупа. Все это оставляли на месте и по совершении всех священнодействий удалялись. Остальным богам приносили в жертву всех животных, особенно лошадей, но отнюдь не свиней, которых скифы не разводили. Жрецов отдельных божеств, по видимому, у них не было. Их функции исполняли цари и другие лица у священного золота на земледельческом празднике.



Если у скифов не было профессиональных жрецов, то у них было много прорицателей, которые гадали по ивовым прутьям, разложенным по земле, которые надо было за тем как - нибудь перебирать, и по ним давали свои предсказания. Среди этих гадателей были некие “энареи” , носившие женскую одежду, делавшие женские работы и не вступавшие в брак. Эти обязанности якобы были возложены на них за разграбление храма Афродиты небесной в Аскалоне в Сирии во время их походов в Переднюю Азию.



Воинственный быт отразился в зверином стиле, т. е. в изображениях определенным образом стилизованных сильных и быстрых животных. Подобный звериный стиль содержится в рассказе о дворце царя Скила и Ольвии. Этот дворец был украшен изображениями сфинксов и грифонов. Те и другие фантастические звери известны в разных изображениях звериного стиля, первые, например, на бляшках, последние - на множестве повсеместно распространенных предметов от украшений на конской сбруе до нашивных золотых бляшек на одеждах.



Оружие - важнейшая часть прижизненного обихода и погребального инвентаря скифского аристократа и свободного общинника - война. Но достаточно вспомнить изображения простых воинов и вождей на образцах греческой торевтики, как кульобская или воронежская ваза, и тот час мы увидим остроконечные кожаные башлыки, которые, конечно, играли роль кожаных шлемов, и стеганные, очевидно, кожаные безрукавки, так же исполнявшие роль панцирей. Это не удивительно: почти все исторические народы прошли через применение кожаных шлемов и панцирей, прежде чем освоиться металлическими. Скиф был конным стрелком. Лук и стрела - его главное оружие.



Лук был сделан из дерева и сухожилий. Легенды окружали скифское стрелковое дело. Одни мифы утверждали, что какой - то скиф учил стрелять Геракла, бывшего героем - лучником. В одном из преданий о происхождении скифов, наоборот, Геракл принес в Скифию свой лук и завещал его одному из трех сыновей, рожденных ему от полуженщины - полузмеи, дочери реки Борисфена. Лук достался меньшому из них Скифу. Древнейшие скифские стрелы плоские, часто с шипом на втулке. Стрелы сделаны из бронзы. Они производились в огромном количестве, чему, вероятно, способствовала простота их отливки.

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