Cочинение «Сколько стоит дружба»

Кто не любит получать подарки? Неважно, есть ли у вас повод получить подарок, или же нет. Особенно нетерпеливым становится ожидание подарка в день рождения. И когда тебе дарят не то, о чем ты мечтал, ты очень разочарован. У меня есть лучший друг, Вовка. Так совпало, что день рождения мы празднуем вместе. Мы никогда раньше ни о чем не договаривались, но родители нам дарили одинаковые подарки. Вовке дарят велосипед — мне дарят велосипед, Вовке дарят конструктор — мне дарят конструктор. А в этом году родители подарили Вовке компьютер. Я целый день об этом ничего не знал. Думал, может, друг занят: выполняет домашнее задание илиготовится к приходу гостей. Только Вовка не появился ни днем, ни вечером. На следующее утро я не выдержал — побежал к другу показывать новую машинку с радиоуправлением.



Вовка открыл дверь, но, видимо, особой радости от моего прихода не испытал. Я еще ничего не понимал, спокойно прошел в его комнату. Друг побежал впереди меня и с гордым видом плюхнулся в кресло, указывая рукой на свою новую игрушку. У меня просто не было слов. Мне стало очень обидно. Я расстроился вовсе не потому, что у Вовки был компьютер, а у меня не было. Как же может человек не поделиться радостью со своим лучшим другом! Ему не нужна была моя дружба. Я сказал: «Поздравляю!» — и поспешил к себе домой.



Целые выходные я не видел друга. В школе я с ним не разговаривал. После уроков мы с ребятами решили поиграть в футбол. Собрали команду, начали играть. На беговой дорожке я увидел Вовку, который внимательно следил за игрой. По глазам было видно, что он готов к нам присоединиться. Только никто не звал его в свою команду. Вовка обиделся и ушел домой. А вечером он сам пришел ко мне и сказал: «Давай помиримся! Я понял, что дружба важнее любого подарка». Я с радостью простил друга, тем более что у него появилась новая компьютерная игра.



Сегодня вечером я пойду к нему играть. Так впервые в жизни мы подарили друг другу подарок, цены которому не было, — настоящую дружбу. А для себя я выработал правила, которыми могу поделиться со всеми: не забывай никогда о своем друге, дели с ним и горе, и радость. Дружба и эгоизм — понятия несовместимые. Стыдно самому перед собой за свои поступки может быть тому, кто способен по-настоящему дружить, умеет видеть себя не только своими глазами, но и глазами друга