Cочинение «Служить Родине»

Героизм, мужество, патриотизм, самопожертвование - эти понятия возникают в истории страны, когда обрушивается на нее война, какие - то общие народные бедствия.

Но и в мирное время без проявления этих человеческих качеств невозможно статьнастоящим мужчиной.

Мне очень нравятся такие поэтические строчки Михаила Лобова:

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. Чтоб стать железом, мало быть рудой.

Ты должен переплавиться. Разбиться.

И, как руда, пожертвовать собой. . .

По-моему, настоящего мужчину из юноши делает служба в армии, когда военнаядисциплина подтягивает, физические упражнения и тренировки закаливают, постоянное плечо друга учит отзывчивости, понимания. Правда в последние десятилетия авторитет армии упал, это потому, что нравственные ценности в обществе пошатнулись. Человеческаяпорядочность, верность данному слову, самопожертвование рада других стали не в моде, а на смену им пришли другие ценности - практицизм, жажда наживы, себялюбие, рвачество. Так и хочется крикнуть; « Эй, люди. Подумаем очень серьезно, каик жить на земле» Если каждый юноша будет «увиливать» от армии, кто же защитит страну от тех же террористов?

Представьте, если бы наши деды и прадеды все в годы Великой Отечественной войныдезертировали, что бы было со страной, со всеми нами? Дал бы фашизм шанс на жизнь нашей России, последующим поколениям?

Конечно, нет!

Когда я писал это сочинение, то обратился за помощью к своему отцу, участнику афганской войны. Вот что он мне рассказал.

Что такое армия? По-моему мнению, армия - это то, где из вчерашних пацановвырастают настоящие мужчины и становятся мужественными, сильными, способнымипостоять за себя и защитить родственников и семью. Каждый отец должен сына готовить кэтому нелегкому, но мужественному этапу в жизни молодого человека. Если не идти в армию, то из тебя не вырастет защитник Отечества, не будет никакой дисциплины в жизни и того жизненного опыта, полученного в армии. Но в наше время в армию рвутся не многие молодые люди, так как теперь в армии присутствует «дедовщина», когда старшие по званию начинают издеваться, бить и пытаются сделать их своими марионетками. Из-за этого из армии порой приходят не мужчины, а инвалиды, для которых жизнь становится тяжким испытанием и заканчивают они ее самоубийством, но наше правительство пытается бороться с этой бедой в рядах Российской армии.

Я внимательно выслушал своего отца. Вспомнил, как он мне еще раньше рассказывал о себе.

Мой отец тоже служил в начале по призыву в 18 лет, а потом, отслужив срочную службу, пошел по контракту на службу в Афганистан.

Афганистан - южный сосед бывшего Советского Союза, независимое государство наюго-западе Азии.

В тысяча девятьсот семьдесят девятом году в ДРА произошла война на основе сменывласти. Некоторые были против этого, а некоторые были за и между «за» и «против»произошел конфликт, который повлёк за собой множество жертв. Многие бежали из страны в соседние государства: Пакистан, в Иран, в СССР, С территории Пакистана, обратно вАфганистан перебрасывали наемников и добровольцев из числа беженцев, именно они веливоенные действия против жителей оставшихся на территории ДРА. По многочисленнымпросьбам афганского народа была оказана помощь со стороны СССР, и в декабре тысячадевятьсот семьдесят девятого года наши войска были введены на территорию Афганистана,

для оказания помощи дружественному государству. Мой отец служил с тысяча девятьсотвосемьдесят шестого по тысяча девятьсот восемьдесят седьмой год, был награжден медалью «За отвагу» и медаль «Воину - интернационалисту от благодарного афганского народа». Об этой войне написано иного стихов:

Мы ранены Афганистаном, Отравлены его туманом,

У нас в домах распылены

Простые ужасы войны.

Войны диковинной и страшной. Невнятной, как дута душмана. Безмерной горя и войны Работы «Черного тюльпана».

Что зарубцует эти раны –

Какая быль, какие сны?

Множество наших парней отдали свою жизнь за жизнь мирных жителей. ВикторВерстаков, участник боев на афганской земле, очень честно и точно сказал:

Вспомнится холод брани на рассвете. Жаркие схватки в ущельях сырых

Вспомнятся дети, афганские дети,

Дети - во-первых. Бои - во-вторых, Ради детей на бандитские пули

Ты поднимался, себя не берег,

Ради детей, подлечившись в Кабуле,

В полк сэкономленный вез сухпоёк. . .

Много парней ушло на эту войну не только со всего СССР, но я из нашей Курганскойобласти. Кто-то вернулся живыми и здоровыми, а некоторых привезли в цинковых гробах, груз-200. Война продолжалась 10 лет. В тысяча девятьсот восемьдесят девятом году последний советский солдат покинул Демократическую Республику Афганистан.

Седые мраморные плиты.

На русских кладбищах лежат.

И фотографии в них влиты

Совсем молоденьких ребят.

Они на мир гладят открыто

Лучами утренней зари.

И лишь печаль по дому скрыта

В глазах солдатских до поры

Все же, по моему именно армия для молодого человека это школа, которая подготавливает его к смелости и отваге, чести и достоинству, чтобы он мог постоять за себя и ближнего, чтобы мог защитить свою Родину, когда это понадобится.

Противоестественна природа войны» заставляющая людей увивать друг друга, но покаживем в нестабильном мире, сильная армия нужна пашней стране. Когда придет времяпризыва, я от повестки прятаться не буду, не хочу а глазах других людей выглядетьмалодушным - «маменькиным сынком»