Cочинение «Смерть героя (за произведением «Легенда о смерти князя Олега»)»

Существует много мифов и сказов о легендарных героях, которые прославились неслыханной силой и отвагой. И большей частью их смерть была внезапной и бессмысленной, а иногда даже унизительной. Например, Ахиллесу попали в пятку, Сослану переехали стальным колесом колени – это было единое впечатлительное место на его теле, Проводник похода аргонавтов погиб под кормой собственного корабля, когда тот развалился от старости. Трагическими были смерть Геракла.



Но были герои и на нашей земле. Много побед и больших свершений было за спиной великого князя киевского Олега. Это именно он, когда не получилось войти в залив Святого Мамы морем, так как греки перегородили проток цепями, приказал поставить лодки на колеса и «плыть» по суше. Он также возглавил поход против Хозарского каганая, что беспрерывно осуществлял набеги на русские города и села. Это он продолжал собирать вместе земли славянских племен и создавать могущественное и красивое государство, которое со временем знали как Страну Городов. За ум, изобретательность и знания дали ему прозвище «Вещий», т. е. тот, что ведает, знает.



Но «ни сильному, ни гораздому судьбы не обойти». Летопись рассказала нам о смерти вещего князя. Такую же бессмысленную и унизительную, как смерть других легендарных героев. Не от меча или стрелы. Не от пращи или копья. Просто из мертвой головы бывшего боевого коня выползла гадюка и «укусила князя в ногу, он же разболелся и умер». Тем более эта смерть бессмысленная, так как вещий Олег, услышав предупреждение волхва, что примет смерть от своего коня, не поверил ему, но на всякий случай сменил своего боевого товарища на другого. Отнял от него свое сердце и не упоминал к тому несчастливому часу, когда спало ему на мысль губительное желание «увидеть кости коня».



Возможно, именно эта неотвратимость судьбы, которая хотя не жизнью, так смертью приравнивает князя к простому человеку, побуждала Пушкина перевести сухую и краткую запись летописи в волшебные стихи его поэмы.