Cочинение «Снегопад»

Зима – это самое волшебное и прекрасное время года, когда сбываются все заветные мечты. В это время года деревья покрываются белым и пушистым снегом, а по краям дорог насыпаны огромные сугробы, в которых очень приятно поваляться или поиграть в царя горы, а потом со смехом убегать от злобного дворника, который очень сердито кричит и топает ногами, говоря, что сейчас поймает и отдерет за ухо. Нагулявшись, ты приходишь вечером домой весь в снегу, в этот момент ты самый счастливый человек на свете. Но самое великолепное зрелище открывается тогда, когда уже поздно вечером ты выглядываешь в окно, а там стеной валит снег. В свете уличных фонарей можно разглядеть каждую снежинку, которую в любой момент может подхватить ветер и унести в далекие дали. Конечно, в такой момент лучше всего взять собаку и уговорить маму пойти погулять. Ведь самое чудесное – это выйти на улицу, поднять лицо к небу и кружиться вместе со снежинками, ловя этот магический ритм, уносящий тебя навсегда с собой. И чтобы мама была рядом!