Cочинение «Снеговик»

Зима в этом году снежная и достаточно мягкая. Часты оттепели. В один из дней я с приятелем вышел во двор. Шел крупный снег, он налипал на одежду, ресницы. Все деревья стояли в сказочном наряде. Коля предложил лепить снеговика. Я согласился. Мы довольно скоро скатали три шара, поставили их друг на дружку по размеру, нашли веточки и сделали снеговику руки и прическу. Потом нарисовали сажей глаза и рот. Вместо носа воткнули морковку. Снеговик получился отличный. Он стоял возле подъезда, как сторож, охраняя наш покой. Мы с Колей позвали своих родителей, чтобы похвалиться снеговиком. Нашим мамам понравился Федя, так мы назвали снеговика. Он простоял неделю, а потом началась оттепель, и Федя постепенно растаял. Но мы не очень огорчились. Если захотим, то мы слепим «Федю-2».