Cочинение «Снежные узоры»

Снежные узоры весьма разнообразны. Иногда это просто какие-нибудь снежинки, а иногда огромные рисунки. Если присмотреться, можно увидеть очень забавную картину. Можно увидеть волну, которая накрывает маленький кораблик. Однажды в снежном узоре на окне я увидел космически корабль, летящий к другим снежным планетам.



Можно увидеть сказочные цветы, они разбросаны по всему окну, как будто ветер разбросал их по волшебному полю.



Если всмотреться в снежны узор и немного пофантазировать, можно увидеть много интересных рисунков. Зимняя погода дает нам возможность не только кататься на лыжах, на коньках, но и видеть воображаемые страны и путешествовать по ним.



Вот какой мир представляет нам Дед Мороз.