Cочинение «События в обществе и искусство “оттепели” в литературе ХХ века»

Пошатнулся сталинский миф о единой советской культуре, о едином и самом лучшем методе советского искусства – социалистическом реализме. Оказалось, что не забыты ни традиции Серебряного века, ни импрессионистические и экспрессионистические поиски 1920-х годов. “Мовизм” В. Катаева, проза В. Аксенова и т. п. , условно-метафорический стиль поэзии А. Вознесенского, Р. Рождественского, В. Сосноры тех лет, возникновение “Лианозовской” школы живописи и поэзии, выставки художников-авангардистов, экспериментальные театральные постановки – это явления одного порядка. Налицо было возрождение искусства, развивающегося по имманентным законам, посягать на которые государство не имеет права.



Искусство “оттепели” жило надеждой. В поэзию, театр, кино ворвались новые имена: Б. Слуцкий, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава, Н. Матвеева. Заговорили долго молчавшие Н. Асеев, М. Светлов, Н. Заболоцкий, Л. Мартынов…



Возникли новые театры: “Современник” (1957 г. ; режиссер – О. Ефремов), Театр драмы и комедии на Таганке (1964 г. ; режиссер – Ю. Любимов), Театр МГУ… В Ленинграде с успехом шли спектакли Г. Товстоногова и Н. Акимова; на театральные подмостки возвратились “Клоп” и “Баня” В. Маяковского, “Мандат” Н. Эрдмана… Посетители музеев увидели картины К. Петрова-Водкина, Р. Фалька, раскрывались тайники спецхранов, запасники в музеях.



В кинематографии появился новый тип киногероя – рядового человека, близкого и понятного зрителям. Такой образ был воплощен Н. Рыбниковым в фильмах “Весна на Заречной улице”, “Высота” и А. Баталовым в фильмах “Большая семья”, “Дело Румянцева”, “Дорогой мой человек”.



После XX съезда партии появилась возможность по-новому осмыслить события Великой Отечественной войны. До истинной правды, конечно же, было далеко, но на смену ходульным образам приходили обыкновенные, рядовые люди, вынесшие на своих плечах всю тяжесть войны. Утверждалась правда, которую некоторые критики презрительно и несправедливо называли “окопной”. В эти годы были опубликованы книги Ю. Бондарева “Батальоны просят огня” (1957), “Тишина” (1962), “Последние залпы” (1959); Г. Бакланова “Южнее главного удара” (1958), “Пядь земли” (1959); К. Симонова “Живые и мертвые” (1959), “Солдатами не рождаются” (1964); С. Смирнова “Брестская крепость” (1957-1964) и др.



Военная тема по-новому прозвучала в первом же программном спектакле “Современника” “Вечно живые” (1956) по пьесе В. Розова. Лучшие советские фильмы о войне получили признание не только в нашей стране, но и за рубежом: “Летят журавли”, “Баллада о солдате”, “Судьба человека”.



Особое звучание в период “оттепели” приобрела проблема молодежи, ее идеалов и места в обществе.

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