Cочинение «Сочинение (биография) – Джоаккино Россини»

Джоаккино Россини – один из крупнейших и популярнейших итальянских композиторов XIX в. Джоаккино Россини родился в семье небогатых актеров. Отец его был оркестровым музыкантом, а мать — певица бродячей оперный труппы, каких в Италии того времени было не мало.



Труппа часто переезжала с места на место. Россини с детских лет хорошо узнал закулисную театральную жизнь и нравы провинциальной итальянской публики. Восприимчивость мальчика, его рано проявившийся талант и с детства усвоенные практические навыки позволили ему в 14 лет встать за пульт оперного дирижера. Вскоре он понял, сколь велики пробелы его бессистемного музыкального образования. Он оставил театр и поступил в Болонский музыкальный лицей, по окончании которого снова вернулся в оперу, но уже в качестве композитора. С 1810 г. он сочинял по несколько опер в год. Наиболее известные — « Танкред «, «Итальянка в Алжире», «Синьор Брускино « (1813), «Севильский Цирюльник», «Отелло» (1816), «Золушка», «Сорока-воровка» (1817), «Вильгельм Телль» (1829). Оперы Россини с успехом шли в лучших театрах Италии, а затем и других стран Европы и вскоре обошли весь мир, принеся автору триумфальный успех. Париж, Вена, Лондон, Берлин, Петербург, Москва рукоплескали гению Россини. Произведения Россини приводили в восторг композиторов, его современников: Верди, Шуберта, Бетховена, Чайковского.



Произведения Россини в наше время звучат в лучших оперных театрах мира. Его музыка ярко индивидуальна, жизнерадостна, наполнена красивыми, никогда не повторяющимися мелодиями. Герои его опер всегда активно действуют. Достаточно вспомнить бедную, скромную Золушка или благородного, полного отваги, окутанного романтическим ореолом Вильгельма Телля. Или персонажи оперы «Севильский Цирюльник» — очаровательная, в то же время не лишенная женской хитрости Розина, стремящаяся к счастью вопреки желанию ее опекуна, алчного Бартоло ; коварный учитель музыки дон Базилио ; хитрый и остроумный цирюльник Фигаро; молодой граф Альмавива, претендующий на руку Розины.



Живость и реализм Россини, стремительное действие на сцене приковывают внимание зрителей, так что он становится как бы соучастником развивающихся событий. В 1824 году Россини встал во главе Театр итальянской оперы в Париже. Он направляет свою деятельность на пропаганду творчества молодых итальянских композиторов — Беллини, Доницетти и Верди. В 1829 году в обстановке общественного подъема кануна июльской революции 1830 года он пишет народно-героическую оперу «Вильгельм Телль», отразившую мечту композитора об освобождении родины. Эта опера оказалась последней, завершив, по существу, творческий путь Россини. С 1836 по 1855 г. Россини жил в Италии. Окруженный славой, он, однако, более не брался за перо и, в отличие от Верди, не принимал никакого участия в бурной общественной жизни своей родины, боровшейся за национальную независимость. Возвратившись в Париж, Россини остался там до конца своих дней. Осенью 1868 г. он скончался, оставив в наследие около сорока опер, составивших целую эпоху в итальянском оперном искусстве, и войдя в историю как непревзойденный мастер комической оперы.